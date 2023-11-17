Gazzeli kanser hastaları Türkiye'de

Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden Türkiye'ye ait iki uçak, Ankara’ya geldi.

Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip etti. 27 hasta tedavilerine başlanmak üzere ambulanslarla Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirildi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan kanser hastalarını ziyaret etti.

