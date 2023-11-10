Gazze’de kahreden gerçek

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıyla ilgili her geçen an yeni bir gelişme yaşanıyor. Gazze’de bulunan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bölgede son durumu aktararak “Enkaz altında 1400'ü çocuk 2 bin 650 kişi bulunduğu yönünde kayıp ihbarı aldık” açıklamasını yaptı.
İsrail güçleri, Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı’na baskınlar düzenledi. Baskınlara karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, baskında 7 Filistinli hayatını kaybetti, 13’ü yaralandı.
Gazze’deki hükümet, İsrail ordusunun son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladığını, saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana 18 hastanenin hizmet dışı kaldığını bildirdi.
Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, bölgedeki duruma ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin önceki gece Şifa Hastanesinin avlusunu, kısa süre önce de Nasr Hastanesinin girişini vurduğu bilgisini verdi.
Filistinli yetkili, İsrail ordusunun son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladığını, saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana 18 hastanenin hizmet dışı kaldığını ifade etti.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana 35’i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400’den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları’nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail’in saldırılarında 4 bin 412’si çocuk, 2 bin 918’i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.
Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 174 Filistinliyi öldürdü.
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