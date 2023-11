Gazze’de insani felaket yaşanıyor

Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı… Salgın hastalıkların arttığı Gazze, insani felaketin eşiğinde. Gazze’de sınırlı miktardaki suyun dağıtımı eşek ve at arabaları ile yapılıyor, ekmek almak için ise Gazzelilerin saatlerce beklemesi gerekiyor

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin ton bomba attığı, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkıma ilişkin bilgi verdi.

İşgal güçlerinin Gazze'de 85 hükümet binasını yerle bir ettiğini ifade eden Maruf, şunları söyledi:

"İsrail, Gazze'de 47 camiyi yıktı, 3 kiliseye büyük zarar verdi. Saldırılar sonucu 200 binden fazla bina zarar görürken, bunlardan 32 bin 500'ü tümüyle yıkılarak oturulamaz hale geldi, 203 okulda büyük hasar oluştu, 45 okul tamamen hizmet dışı kaldı. Yoğun saldırılar sebebiyle istatistikler henüz tamamlanmış değil.

Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı. İsrail ordusu, 908 aileye katliam uygulayarak binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Saldırılarda 35 gazeteci, 124 sağlık çalışanı ve acil kurtarma ekiplerinden 18 sivil savunma elemanı hayatını kaybetti."

İNSANİ FELAKET YAŞANIYOR

Öte yandan İsrail’in acımasızca katliam yaptığı Gazze’de yaşam koşulları da her geçen gün zorlaşıyor. Gazze’de sınırlı miktardaki suyun dağıtımı eşek ve at arabaları ile yapılıyor, ekmek almak için ise Gazzelilerin saatlerce beklemesi gerekiyor. Salgın hastalıkların arttığı Gazze, insani felaketin eşiğinde.

Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi Gazze’de, Filistinliler bombaların gölgesinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Elektrik, su, yiyecek, ilaç gibi en temel insani ihtiyaçların dahi İsrail kısıtlamasına maruz kalması Gazze’yi insani felaketin eşiğine getirdi.

Bölgeye iletilmesine izin verilen yardımlar, milyonlarca Gazzelinin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak.

Altyapının tamamen çöktüğü Gazze’de sınırlı miktardaki su, eşek ve at arabaları ile dağıtılıyor.

Gazzeliler ekmeğe ulaşmak için bile saatlerce sıra beklemek zorunda.

Gazze’ye sınırlı gıda yardımının iletilmesine izin verilmesine karşın, bölgeye yakıt girişi yasak.

Su ve gıda yetersizliğinin yanı sıra tıbbi malzeme yokluğu da önemli sorunlar arasında.

Gazze’de insani ihtiyaçların karşılanamaması sebebiyle salgın hastalıklar hızla artıyor.