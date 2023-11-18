Gazze’de hastaneler bir bir hizmet dışı kalıyor

İsrail’in Gazze’de sivil yerleşim yerleri, hastaneler ve camilere düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybederken, yakıt ve ilaç sıkıntısı nedeniyle hastaneler bir bir hizmet dışı kalıyor

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor.

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, Gazze’nin Şeyh Rıdav, Tuffah ve Şucaiyye mahallelerine, Yafa Caddesi, Gazze kenti ve Nezzale bölgesine rastgele ateş açtı.

İsrail’in, Deyr el-Belah’taki Bureyc Mülteci Kampı ile Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş bir grup insanı hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 43 gündür aralıksız devam ediyor.

İsrail ordusunun sivil yerleşim yerleri, hastaneler ve camilere düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybederken, yakıt ve ilaç sıkıntısı nedeniyle hastaneler bir bir hizmet dışı kalıyor.

İSRAİL BİR HASTANEYİ DAHA KUŞATTI

Endonezya Hastanesi'nin devre dışı kalmasının ardından İsrail askerleri bu kez Cenin kentindeki İbn-i Sina Hastanesi'ni hedef aldı.

Zırhlı araçlarla hastane önüne gelen İsrail askerleri, hastane personeline binadan çıkmaları yönünde çağrıda bulundu.

MÜLTECİ KAMPINA SİHA'LI SALDIRI

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail ordusunun onlarca askeri araç, buldozer, helikopter ve SİHA'larla Cenin kenti ve kampına gece saatlerinden beri düzenlediği baskın hala devam ediyor.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, "İşgal güçlerinin Cenin Kampı'nda silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği saldırıda" 3 Filistinli hayatını kaybetti, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Acil cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyan hasta sayısının 45 olduğunu aktaran Kahlout, ambulanslara "Artık hastaneye yaralı getirmeyin" çağrısı yaptı. Kahlout, hastaların başka hastanelere götürülüp götürülemeyeceği sorusuna ise "Gazze Şehri ve kuzeydeki tüm hastaneler çalışmayı durdurdu" cevabını verdi.

ŞİFA HASTANESİ'NDE SU VE YİYECEK YOK, İNSANLAR ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA

Gazze Şeridi'ndeki hükümete bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi. Şifa Hastanesi'nde su, yiyecek veya çocuklar için sütün bulunmadığı aktarılan açıklamada, "650 hasta ve yerinden edilmiş yaklaşık 7 bin kişinin barındığı Şifa Hastanesi'nde su veya yiyecek yok." ifadeleri kullanıldı.

İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ndeki tüm araçları kullanılmaz hale getirdiği, sağlık personeli ile hastaların çıkışını engellediği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personeli, hastalar ve yerinden edilmiş insanlar, su ve yiyecek gibi yaşamın temel gereksinimlerinden herhangi birinin bulunmaması nedeniyle ölümle mücadele ediyor. Şifa Hastanesi'ndeki durum çok tehlikeli. Hastanedekilerin kurtarılması için acil müdahale çağrısında bulunuyoruz."

Elektrik kesintisi ve kuvöz bulunmaması nedeniyle Şifa Hastanesi'ndeki çok sayıda prematüre bebeğin kaybedilebileceği uyarısında bulunuldu.

NAAŞLAR BİLİNMEYEN BİR YERE NAKLEDİLDİ

İsrail'in Şifa Hastanesi'ni askeri kışlaya çevirdiği belirtilen açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nde kazı ve denetlemelerde bulunduğu, ölenlerin naaşlarının bilinmeyen bir yere nakledildiği ifade edildi.

