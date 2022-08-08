Gazze'de üçüncü günde ateşkes sağlandı

İsrail ordusunun, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle Cuma günü abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların üçüncü gününde ateşkes sağlandı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 44'e yükseldiği belirtildi

İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e yükseldiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırılarda 15'i çocuk, 4'ü kadın olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e ulaştığı kaydedildi. Yaralı sayısının 360'a yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

TÜRKİYE'DEN SALDIRILARA KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılar ile fanatik Yahudi grupların İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalini teşkil eden tahrikkar eylemin bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracağı vurgulandı. Açıklamada, "İsrail hükümetine, Harim-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz" denildi.

ATEŞKES SAĞLANDI

İsrail ile Gazze'deki İslami Cihad Hareketi arasında Mısır'ın ara buluculuğuyla varılan ateşkesin, yerel saatle 23.30'dan (TSİ 23.30) itibaren yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır'ın, İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki Halil Avavde ve pazartesi gözaltına alınan İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'nin serbest bırakılması için çalışma taahhüdü ışığında ve yapılan istişarelerden sonra ateşkesin bu gece (pazar) 23.30'da başlayacağını ilan eder." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, herhangi bir saldırıya karşılık verme hakkının saklı tutulduğu aktarıldı.

İsrail Ulusal Kamu Diplomasi Başkanlığından yapılan açıklamada da 23.30'da ateşkesin uygulanmaya başlayacağı duyuruldu.

Çabalarından dolayı Mısır'a teşekkür edilen açıklamada "ateşkesin ihlali halinde İsrail'in güçlü yanıt verme hakkını koruduğu" belirtildi.

İsrail ordu sözcülüğü ise resmi olarak ateşkesin 23.30'da uygulamaya girdiğini açıkladı ve önceden planlanmış "savaş uçakları, helikopterleri ve silahlı insansız hava araçlarının katıldığı son saldırının tamamlandığını" duyurdu.

Ateşkese çok kısa bir süre kala, İsrail'in güneyinde bazı kentlerde Gazze'den fırlatılan roketler sonucu saldırı alarmları çaldı. İsrail ordusu da benzer şekilde roket saldırısına karşılık Gazze içindeki noktalara saldırı düzenlediğini duyurdu.

SALDIRILAR 5 AĞUSTOS'TA BAŞLADI

İsrail ordusu 5 Ağustos'ta, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait hedeflere saldırı başlatmıştı.

İsrail'in saldırısı üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı.

44 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk, 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

İSTANBUL'DA İSRAİL PROTESTOSU

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına da tepkiler sürüyor. İstanbul'da Anadolu Gençlik Derneği üyeleri İsrail Başkonsolosluğu'nun önünde saldırıları protesto etti.

Dernek üyeleri, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyarak slogan attı.

BMGK GAZZE İÇİN 8 AĞUSTOS'TA TOPLANACAK

Filistin'in talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüşmek üzere 8 Ağustos Pazartesi günü toplanacağı bildirildi.



