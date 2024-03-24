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Gazze'de can kaybı 32 bin 226'ya çıktı

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İsrail'in 170 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 226'ya çıktı. Gazze'ye son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 84 kişi öldü, 106 kişi yaralandı

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Gazze'de can kaybı 32 bin 226'ya çıktı
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İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bin 226'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 170 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 84 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 106 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 226'ya, yaralı sayısının da 74 bin 518'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurgulandı.

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