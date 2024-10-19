Gardiyan, mahkumdan hamile kaldı

Avustralya'da 25 yaşındaki gardiyan, çalıştığı cezaevindeki mahkumdan hamile kaldı

Avustralya'nın Sidney kentinde bulunan bir cezaevinde gardiyan olarak çalışan 25 yaşındaki Amber Clavell, cezaevi mahkumu Mark Kennedy ile yaşadığı gizli ilişkinin ardından hamile kaldı.

İki çocuk annesi olduğu belirtilen kadının hamileliği, kendisiyle aynı cezaevinde görev yapan arkadaşı Jessica Elguindy'e ilişkisi ve hamileliği hakkında mesaj atmasının ardından ortaya çıktı.

Aynı zamanda Elguindy'nin de başka bir mahkumla ilişki içinde olduğu belirlendi.

Clavell'ın mesai saatleri dışında da cezaevine erişimi olduğu ortaya çıkarken, resmi soruşturma sırasında verdiği ifadede, hükümlüyle ilişkisi olduğunu itiraf ederek onunla Snapchat uygulaması üzerinden özel fotoğraflar paylaştığını açıkladı.

Clavell, tutuklu için cep telefonu, sütyeninin içinde 33 gram metamfetamin uyuşturucusu ve paketlerce tütün kaçırdığını da itiraf etti. Genç gardiyan, uyuşturucu temini, kamu görevini kötüye kullanma ve kısıtlı verilere erişim de dahil olmak üzere hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti.

2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Clavell hakkında aynı zamanda 200 saatlik toplum hizmeti cezası verildi.