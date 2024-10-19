banner913
banner932
GAÜ öğrencilerinden kan bağışı
GAÜ öğrencilerinden kan bağışı
6 0
Cyprus Constructions Afrodisia Offroad 2024 başlıyor
Cyprus Constructions Afrodisia Offroad 2024 başlıyor
30 0
 
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
34 0
Hizbullah, İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçeceğini duyurdu
Hizbullah, İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçeceğini duyurdu
22 0
Arıklı: “Meclis’in bugün açılması imkansız”
Arıklı: “Meclis’in bugün açılması imkansız”
36 0
Gazimağusa'da bazı köylere yarın 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek
Gazimağusa'da bazı köylere yarın 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek
703 0
Türkiye’de gözler Merkez Bankası para politikası kararlarına çevrildi
Türkiye’de gözler Merkez Bankası para politikası kararlarına çevrildi
30 0
banner1032

Gardiyan, mahkumdan hamile kaldı

banner1020

Avustralya'da 25 yaşındaki gardiyan, çalıştığı cezaevindeki mahkumdan hamile kaldı

banner1045
Gardiyan, mahkumdan hamile kaldı
banner971

Avustralya'nın Sidney kentinde bulunan bir cezaevinde gardiyan olarak çalışan 25 yaşındaki Amber Clavell, cezaevi mahkumu Mark Kennedy ile yaşadığı gizli ilişkinin ardından hamile kaldı. 

İki çocuk annesi olduğu belirtilen kadının hamileliği, kendisiyle aynı cezaevinde görev yapan arkadaşı Jessica Elguindy'e ilişkisi ve hamileliği hakkında mesaj atmasının ardından ortaya çıktı. 

Aynı zamanda Elguindy'nin de başka bir mahkumla ilişki içinde olduğu belirlendi.

Clavell'ın mesai saatleri dışında da cezaevine erişimi olduğu ortaya çıkarken, resmi soruşturma sırasında verdiği ifadede, hükümlüyle ilişkisi olduğunu itiraf ederek onunla Snapchat uygulaması üzerinden özel fotoğraflar paylaştığını açıkladı.

Clavell, tutuklu için cep telefonu, sütyeninin içinde 33 gram metamfetamin uyuşturucusu ve paketlerce tütün kaçırdığını da itiraf etti. Genç gardiyan, uyuşturucu temini, kamu görevini kötüye kullanma ve kısıtlı verilere erişim de dahil olmak üzere hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti. 

2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Clavell hakkında aynı zamanda 200 saatlik toplum hizmeti cezası verildi. 

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.