G7 ülkelerinin liderleri İngiltere'de buluştu

Dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisinin liderlerini bir araya getiren G7 Zirvesi, İngiltere'de devam ediyor. Maskesiz olarak aile fotoğrafı veren liderler, fiziki mesafeyi ihmal etmedi.

Dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisinin liderleri, maskesiz ama fiziki mesafeye dikkat ederek İngiltere'de buluştu. G7; İngiltere, ABD, Almanya, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada'dan oluşuyor.

G7; İngiltere, ABD, Almanya, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada'dan oluşuyor. Yedi ülke, halihazırda dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 40'lık kısmını temsil ediyor. Zirvenin bu yılki adresi, kıyı şeridi, yamaçları ve doğal dokusu ile tanınan Cornwall'daki Carbis Koyu oldu.



Ev sahibi



Liderler, karşılama töreninin ardından da aile fotoğrafı için kameraların karşısına geçti.



İlk oturumun açılış konuşmasını, ev sahibi Boris Johnson yaptı.



Johnson, liderlere "salgından ders aldığımıza emin olmalıyız" vurgusu yaptı.



Bu yıl zirveye Avustralya, Güney Kore, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Hindistan'ın liderleri konuk olarak davet edildi.



Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesindeki Covid-19 vakaları nedeniyle zirveye video konferans yoluyla katılacak.



G7; ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın ilk zirvesi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel ise görevinden ayrılmadan önce son kez G7 Zirvesi'ne katılıyor.



Pazar günü sona erecek zirvede küresel ekonomiyi sarsan salgınla mücadele, küresel jeopolitik riskler ve iklim değişikliği gibi önemli başlıklar ele alınacak.





Ev sahibi İngiltere'nin Başbakanı Boris Johnson ve eşi, liderleri kumsalda karşıladı.Liderler, karşılama töreninin ardından da aile fotoğrafı için kameraların karşısına geçti.İlk oturumun açılış konuşmasını, ev sahibi Boris Johnson yaptı.Johnson, liderlere "salgından ders aldığımıza emin olmalıyız" vurgusu yaptı.Bu yıl zirveye Avustralya, Güney Kore, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Hindistan'ın liderleri konuk olarak davet edildi.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesindeki Covid-19 vakaları nedeniyle zirveye video konferans yoluyla katılacak.G7; ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın ilk zirvesi.Almanya Başbakanı Angela Merkel ise görevinden ayrılmadan önce son kez G7 Zirvesi'ne katılıyor.Pazar günü sona erecek zirvede küresel ekonomiyi sarsan salgınla mücadele, küresel jeopolitik riskler ve iklim değişikliği gibi önemli başlıklar ele alınacak.