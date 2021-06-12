banner583
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
12 0
Yerli dondurmamızı destekleyelim
Yerli dondurmamızı destekleyelim
142 0
 
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
63 0
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
22 0
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
51 0
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
33 0
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
43 0
banner661

G7 ülkelerinin liderleri İngiltere'de buluştu

banner476

Dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisinin liderlerini bir araya getiren G7 Zirvesi, İngiltere'de devam ediyor. Maskesiz olarak aile fotoğrafı veren liderler, fiziki mesafeyi ihmal etmedi.

banner666
G7 ülkelerinin liderleri İngiltere'de buluştu

 

Dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisinin liderleri, maskesiz ama fiziki mesafeye dikkat ederek İngiltere'de buluştu.

G7; İngiltere, ABD, Almanya, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada'dan oluşuyor.
G7 ülkelerinin liderleri İngiltere'de buluştu - 2

Yedi ülke, halihazırda dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 40'lık kısmını temsil ediyor.

Zirvenin bu yılki adresi, kıyı şeridi, yamaçları ve doğal dokusu ile tanınan Cornwall'daki Carbis Koyu oldu.


G7 ülkelerinin liderleri İngiltere'de buluştu - 3
Ev sahibi İngiltere'nin Başbakanı Boris Johnson ve eşi, liderleri kumsalda karşıladı.

Liderler, karşılama töreninin ardından da aile fotoğrafı için kameraların karşısına geçti.
G7 ülkelerinin liderleri İngiltere'de buluştu - 4
İlk oturumun açılış konuşmasını, ev sahibi Boris Johnson yaptı.

Johnson, liderlere "salgından ders aldığımıza emin olmalıyız" vurgusu yaptı.
G7 ülkelerinin liderleri İngiltere'de buluştu - 5
Bu yıl zirveye Avustralya, Güney Kore, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Hindistan'ın liderleri konuk olarak davet edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesindeki Covid-19 vakaları nedeniyle zirveye video konferans yoluyla katılacak.
G7 ülkelerinin liderleri İngiltere'de buluştu - 6
G7; ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın ilk zirvesi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise görevinden ayrılmadan önce son kez G7 Zirvesi'ne katılıyor.
G7 ülkelerinin liderleri İngiltere'de buluştu - 7
Pazar günü sona erecek zirvede küresel ekonomiyi sarsan salgınla mücadele, küresel jeopolitik riskler ve iklim değişikliği gibi önemli başlıklar ele alınacak.
G7 ülkelerinin liderleri İngiltere'de buluştu - 8
G7 ülkelerinin liderleri İngiltere'de buluştu - 9
G7 ülkelerinin liderleri İngiltere'de buluştu - 10
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.