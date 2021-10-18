banner583
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
13 0
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
24 0
 
21 0
Kıbrıs, iklim ekstremlerinde en çok artış görülen ülkeler arasında
Kıbrıs, iklim ekstremlerinde en çok artış görülen ülkeler arasında
16 0
Dev maçta 3 puan Trabzonspor'un
Dev maçta 3 puan Trabzonspor'un
14 0
Ford Focus yeni teknolojilerle makyajlandı
Ford Focus yeni teknolojilerle makyajlandı
20 0
Giderayak 17 vatandaşlık daha
Giderayak 17 vatandaşlık daha
88 0
banner661
banner726

Freddy Krueger’in eli 380 bin TL’ye satışa çıktı

banner476

banner714
Freddy Krueger’in eli 380 bin TL’ye satışa çıktı
banner721

Dünyanın en popüler korku filmleri arasında yer alan kült Elm Sokağı Kabusu filminde Freddy Krueger’in uzun tırnaklı ve kurbanları öldürdüğü eli satışa çıkarılıyor. Film hayranları, önümüzdeki ay yapılacak bir müzayedede Freddy Krueger’ın Elm Sokağı Kabusu setinde kullandığı bıçaklı eldiveni satın alabilecek.

Önümüzdeki ay satışa sunulacak ürünler arasında Elm Sokağı Kabusu filminden Freddy Krueger’ın jilet eldiveni, Russell Crowe’un Gladiator’da giydiği kask ve bir Star Wars X-wing yıldız savaşçısı modeli yer alıyor. Müzayedenin toplam değerinin 5 milyon 500 bin sterlin yanı ortalama 70 milyon TL olduğu belirtildi.

Ürünlerin satışa çıkarılacağı online platform Prop Store’un kurucusu ve CEO’su Stephen Lane, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada “İnsanlar geri dönüp filmi tekrar izledikçe, filmle ilgili bir parçanın yanlarında olması onları heyecanlandırıyor” ifadelerinde bulundu.

Rusell Crowe’un gladyatör kaskı ve yüz siperinin yaklaşık 50 bin sterline (ortalama 636 bin TL) satılması planlanıyor. Freddy Krueger’in elinin ise 380 bin TL gibi bir fiyattan satılması planlanıyor.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.