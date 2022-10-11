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Fransız benzin istasyonlarında yakıt tükeniyor

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Fransa'daki benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 30'u TotalEnergies ve ExxonMobil'in Esso France rafinerilerindeki grevlerin neden olduğu rafineri kapatmaları nedeniyle yakıt sıkıntısı çekiyor

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Fransız benzin istasyonlarında yakıt tükeniyor

 

Reuters'ta yer alan habere göre, altı rafineriden üçü şu anda kapalı ve Fransız medyası ülke genelindeki benzin istasyonlarında büyük kuyruklar olduğunu bildiriyor.

France 24'e göre, ülkenin yerel yakıt üretimi, yaklaşık iki hafta süren grevlerde yüzde 60'tan fazla düştü, bu da günde 740 bin varil petrole eşdeğer.

Enerji fiyatları yükselirken, çalıştıkları enerji şirketlerine muazzam karlar getirirken geçim sıkıntısı çeken işçiler, maaş artışı talep ediyor.

TEK ÇEYREKTE 5.7 MİLYAR DOLAR KAR

Fransız benzin istasyonlarında yakıt tükeniyor - 1

TotalEnergies, pandemi nedeniyle 2021'in ikinci çeyreğinde 2,2 milyon dolar kar elde ederken, 2022'nin ikinci çeyreğinde bu rakam 5,7 milyar dolara yükseldi.

Fransız işçi sendikası CGT, bu kar yükselişinin ardından vergi ve enflasyona karşı yüzde 7 ila yüzde 10'luk bir ücret artışı çağrısında bulundu. 

TotalEnergies pazar günü, çalışanları yatıştırmak ve rafinerilerdeki ablukayı kaldırmaya ikna etmek için kasım ortasından ekim ayına kadar ücret görüşmelerini öne çekmeyi teklif etti.

Sendika temsilcileri Reuters'e, grevlerin işçilerin talepleri karşılanana kadar devam edeceğini söyledi.

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