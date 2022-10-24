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Fransa’yı vuran hortum, onlarca evin çatısını uçurdu

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Fransa'nın kuzeyindeki Bihucourt'ta hortum nedeniyle onlarca evin çatısı uçtu.

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Fransa’yı vuran hortum, onlarca evin çatısını uçurdu

 

 Fransa’nın kuzeyinde Pas-de-Calais vilayetindeki Bihucourt köyünde etkili olan hortum nedeniyle onlarca evin çatısı uçtu.

Franceinfo’nun haberine göre, Bihucourt köyünde fırtına ve hortum etkili oldu. Bihucourt Belediye Başkanı Benoît-Vincent Caille, “neredeyse tüm köyü harap eden bir fırtına, bir hortum vardı” ifadesini kullandı.

Caille, köyde bazı evlerin ve kilisenin kısmen yıkıldığına ve bazı çatıların uçtuğuna değinerek, Bihucourt’ta ciddi hasar meydana geldiğini aktardı. Olaya ilişkin valilik bir kriz birimi devreye sokarken, köy nüfusunun neredeyse yarısının yeniden yerleştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Öte yandan Somme vilayetinde etkili olan yağmur, dolu ve şiddetli rüzgar ciddi hasarlara yol açtı. (AA)

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