Fransa’daki dev orman yangınıyla mücadele devam ediyor





Bordeaux kenti yakınlarında çıkan orman yangını bazı yerleşim alanlarına da sıçradı ve 10 bin kadar insanın evlerinden kaçmasına yol açtı.

BBC Türkçe Servisi’nde yer alan habere göre İtfaiye Teşkilatı sözcüsü Gregory Allione Fransa'daki RTL radyosuna "Bu bir dev, bir canavar" diye konuştu.

Şiddetli rüzgarlar ve hava sıcaklığının da çok yüksek olması söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avusturya, Almanya, Yunanistan, Polonya ve Romanya'nın yangınla mücadele için yardıma geldiklerini açıkladı ve "Avrupa dayanışması görev başında" diye tweet attı.

Bu yaz birçok Avrupa ülkesi Fransa gibi büyük orman yangınları, rekor düzeyde hava sıcaklıkları ve kuraklıkla karşı karşıya.

Portekiz ve İspanya'da 1000'den fazla ölümün sıcakla bağlantılı olduğu açıklandı.

İngiltere'de önümüzdeki birkaç gün içerisinde hava sıcaklıklarının 37 dereceye kadar çıkacağı açıklanarak sarı alarm uyarısı verildi. Yetkililer sıcakların sağlık, ulaştırma hizmetleri ve çalışma koşullarını etkileyebileceğini söyledi.

Almanya'da Ren nehri üzerinden yapılan taşımacılığın su seviyesindeki düşüş nedeniyle sekteye uğramaya başladığı haber veriliyor.



-Fransa'da son durum

Fransa'da Bordeaux'un 30 kilometre kadar güney doğusundaki Landiras ilçesi yakınlarında iki gündür devam eden dev orman yangınını kontrol altına alma çabası sürüyor.

Ülkenin başka yerlerinden bölgeye takviye itfaiye birlikleri gönderildi, Avrupa'nın farklı yerlerinden destek geleceği açıklandı.

İtfaiyenin çabaları, yangın bölgesine su ve yangın söndürücü atan uçaklarla destekleniyor.

Fakat bütün çabalara karşın bir yetkilinin açıklamasına göre alevler bugün de kontrol altına alınabilmiş değil.

İtfaiyeci Jerome Jean BFMTV haber sitesine yaptığı açıklamada "İlk defa böyle bir şey görüyoruz" dedi.

Tahliye edilmeden önce bölge sakinlerinden bazıları evlerinin çatılarına çıkarak yardım beklemek zorunda kaldı.

BFMTV sitesine göre 2 bin kişinin terk ettiği Belin-Beliet artık bir hayalet kasaba görünümünde. Yakındaki yangının sıçrama tehlikesi altındaki Hostens'de yaşayanların çoğu evlerini tahliye etti.

Komşularının çoğunun aksine evde kalmayı seçen Allisson Fayol Reuters ajansına "Hala çok duman var ama şu anda bu yöne doğru gelmiyor" dedi.

Bölgede hava sıcaklığının bugün 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

İklim değişikliği nedeniyle sanayi devriminden bu yana dünyanın ortalama hava sıcaklığı yaklaşık 1,2 santigrat derece yükseldi ve bu yükseliş hükümetler karbon salımlarını düşürücü etkili önlemler almadığı takdirde devam edecek.



- Almanya'da nehir taşımacılığı aksıyor



Kuraklığın etkisi altındaki Almanya'da taşımacılık açısından kritik öneme sahip Ren Nehri'nin su seviyesi yeniden düştü ve dün gelen haberlere göre gemiler ilerleyebilmek için yük indirmek zorunda kalıyor.

Su seviyelerinin düşüşü Avrupa'nın birçok nehrinde temmuz ayından bu yana taşımacılığı sekteye uğratıyor.

Ren Nehri üzerinde, su seviyesi bakımından ölçü alınan Koblenz'in güneyindeki Kaub'da su seviyesi dün dört santim daha düşerek 48 santim oldu. Tam yüklü gemilerin geçebilmesi için bu noktada suyun en az 1,5 metre derinlikte olması gerekiyor.

Yetkililer, bu yüzden gemilerin yer yer üçte bir yük alarak yola çıktıklarını ama bu aksamaların nakliye masraflarında büyük artışa yol açtığını söylüyorlar.