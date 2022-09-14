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Fransa’da ötanazi tartışması

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Fransa’da ülke çapında ötanazi ve yardımlı intihar gibi meselelerin ele alınacağı münazara başlatılacak

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Fransa’da ötanazi tartışması
 

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ötanazi ve yardımlı intihar gibi konulara ilişkin hukuki çerçevede değişikliğe gidilmesi hedefiyle ulusal çapta münazara başlatmaya karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, ekim ayında Vatandaş Kongresi oluşturulacağı, Mart 2023’e kadar kongreden çıkan sonuçların kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi. Ötanazi ve yardımlı intihar gibi konuların uzmanlar, yetkililer, vatandaşlar ve siyasetçilerce tartışılacağı belirtildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, bu münazaranın, 2023 yılı sonunda bir yasa tasarısıyla sonuçlanması hedefleniyor.

Ülkede yasal çerçevede ötanaziye izin verilmezken, 2016’da yürürlüğe giren yasayla hastalığın son aşamasında bulunan kişiler için birtakım düzenlemeler getirildi. Böylelikle, hasta daha önce hazırlattığı beyanla tedavisinin nasıl seyretmesini istediğini belirtiyor ve bu beyan doktorlar üzerinde bağlayıcı nitelik taşıyor.

Bu yasa, sedasyon anestezisi ile hastanın derin bir şekilde uyutulmasını kapsıyor.

“Ötanazide” hastanın ölümüne sebep verecek müdahale dışarıdan gerçekleştirilirken, “yardımlı intiharda” bu müdahaleyi doğrudan kendisi yapıyor. (AA)
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