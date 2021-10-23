Fransa’da düşük gelirlilere 100 Euro ödenek

Fransa, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlarına yardımda bulunacak ve geliri 2 bin Euro’nun altındaki kişilere ve bursla okuyan öğrencilere 100 Euro ödeme yapılacak



Fransa Başbakanı Jean Castex önceki gün yaptığı açıklamada, artan enerji fiyatlarının etkisinin hafifletilmesi için düşük gelirli hanelerin hükümetten 100 euro alacağını duyurdu.

Castex, ödemeyi ayda net 2 bin eurodan az kazanan vatandaşlara yapılacak bir “enflasyon ödemesi” olarak nitelendirdi. Bu para hazineye 3,8 milyar avroya (4,42 milyar dolar) mâl olacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine altı ay kala yaptığı bu tek seferlik 100 euroluk ödeme pek çok kişi açısından yetersiz bulundu ve seçim yatırımı olarak nitelendirildi.

Castex, TF1 televizyonuna verdiği bir röportajda, “Fiyatlardaki bu artışın geçici olduğuna inanıyoruz, ancak bunun toparlanmayı engellemesine izin veremeyiz” dedi.

Hükümet benzin fiyatları son haftalarda istikrarlı bir şekilde yükselirken, pompada ödenen vergileri düşürme konusunda artan bir baskıyla karşı karşıya. Maliye Bakanı Bruno Le Maire ise bu adımın kamu maliyesi için maliyetli olacağını ve fosil yakıtlar için bir sübvansiyon anlamına geleceğini savundu.

Enerji ve benzin fiyatlarındaki yüksek vergiler Fransa’da önemli bir tartışma konusu. Benzin fiyatları, 2018 yılının sonunda sarı yelekler olarak bilinen protestocuların büyük gösteri dalgasına yol açmıştı.

Fransa İstatistik Ofisi’nin verilerine göre Fransa’da Eylül ayı enflasyonu yıllık yüzde 2,2 seviyesinde. Asgari ücretin 1539 Euro seviyesinde olduğu ülkede işsizlik ise yüzde 8 olarak ölçüldü.

