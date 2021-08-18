Fransa’da drone krizi: “Doğal yaşamı korkutmayı bırakın”

Fransız milli parklarındaki görevliler, ziyaretlerinin havadan videosunu çekmek için insansız hava araçları kullanarak vahşi yaşamı tehlikeye atan tatilcileri uyarıyor.

Fransa’da doğal hayatı koruyan görevliler son yıllarda popüler hale gelen drone kullanımının tehlikelerine ve özellikle de vahşi yaşama nasıl zarar verdiğine dikkat çekiyor.

Pireneler Milli Parkı yetkilisi, “Birkaç saniyelik video bir hayvanın hayatına değmez” diyerek ziyaretçilerin ortaya çıkardığı tehlikeyi vurguluyor. Parkta çevre teknik görevlisi olan Franck Reisdorffer, manzara fotoğrafı çekmek için drone kullanan birinin dağ keçilerini kaçırdığını ve keçilerin çığ altında kalma riskindeki en tehlikeli kar koridorlarından birine daldıklarını anlattı.

Mercantour Parkı’ndan bir yetkili de şunları söyledi: “Onları eğlence olsun diye yasaklamıyoruz. Dronelar doğa için gerçek bir tehlike. Bir droneun yaklaşmasıyla yavrularını terk ederek yuvasından kaçacak olan nesli tükenmekte olan sakallı akbabalar yaşıyor.”

Bauges Bölge Parkı’ndan yetkililer ise insansız hava araçlarının siyah ve fırfırlı orman tavuğu üzerindeki etkisi konusunda endişeli: “Nüfusu çok azaldı ve çok kırılgan. Kış ve yaz aylarında onları rahatsız etmek çok zararlı olabilir.”

ÇEKİMLERİ YAYINLAMAK YASAK, UÇUŞ YASAĞINI İHLAL ETMEK 135 EURO

Park yetkilileri aynı zamanda yürüyüşçülerin ve koşucuların kendilerini patikalar boyunca takip edebilmesi için rutin olarak drone fırlattıklarını da anlatıyorlar. Thomas adlı 26 yaşındaki bir drone kullanıcısı, Alp parklarında yürüyüş yaparken her zaman yanında bir drone olduğunu söylüyor: “Bir şahinin bakış açısından zirvelerin fotoğraflarını çekmek harika.”

Yetkililer aynı zamanda bir drone ile yasadışı olarak çekilmiş videoları çevrimiçi yayınlamanın suç olduğunu da vurguladı. Parklar, bu tür videoların kaldırılması için sosyal medyayı sık sık tarıyor.

Koruma altındaki bölgeler üzerinde uçuş yasağını ihlal ederek manzara çekmek için drone kullananlara 135 euro (yaklaşık 1.340 lira) para cezası veriliyor.