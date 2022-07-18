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Fransa ve İspanya’da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor

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Fransa'nın Bordeaux kentinin güneyi ve İspanya genelinde 5 gündür süren orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. On binlerce hektarlık alan küle dönerken, binlerce kişi de tahliye edildi

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Fransa ve İspanya’da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor

Fransa’nın Bordeaux kentinin güneyi ve İspanya genelinde 5 gündür süren orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. On binlerce hektarlık alan küle dönerken, binlerce kişi de tahliye edildi.

 

Fransa’nın Bordeaux kentinin güneyindeki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle 13 bin hektarlık alanın küle döndüğü belirtilirken, 16 bin kişinin tahliye edildiği  duyuruldu. İspanyada ise 30 bin hektarlık alanın küle döndüğü, 3 bin 200 kişinin de tahliye edildiği açıklandı. Portekiz’de çıkan orman yangınlarının şu an kontrol altında olduğu ifade edildi.

SANCHEZ’DEN ÖLEN İTFAİYECİ İÇİN TAZİYE MESAJI

Öte yandan İspanyanın kuzeybatısındaki Zamora ilinde bulunan Ferreruela kasabasındaki yangına müdahale sırasında bir itfaiye personeli yaşamını yitirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm düşüncelerim, bu gece Ferreruela’daki yangını söndürmek için çalışırken hayatını kaybeden itfaiye personelinin ailesi ve meslektaşlarıyla. Alevlerin önünde dinlenmeden savaşanların muazzam çalışmalarına teşekkür edebilecek sözcük yoktur” dedi.

Fransa ve İspanya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 1000’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği de açıklandı.

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