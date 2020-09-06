banner480
banner69
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
31 0
En Lezzetli Cupcake Tarifi
En Lezzetli Cupcake Tarifi
21 0
 
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
37 0
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
664 0
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
35 0
25 0
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
20 0
banner460

Fransa, uçak gemisini yola çıkardı

banner476

Fransa, Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak adımlarına bir yenisini ekledi. Fransız ordusunun donanmadaki ‘en güçlü silahı’ olarak bilinen Charles De Gaulle uçak gemisi Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktı

Fransa, uçak gemisini yola çıkardı
Fransız ordusunun donanmadaki ‘en güçlü silahı’ olarak bilinen Charles De Gaulle uçak gemisi Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktı.
Yunan basınına konuşan Fransız kaynaklar, adını eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle’den alan 216 metrelik, 45 bin 500 tonluk savaş gemisinin Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktığını belirtti. Gemide çok sayıda silah ve mühimmatın olduğu öne sürüldü.
Fransa Savunma Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, Charles de Gaulle gemisi, ikmal yapmadan sınırsız yol alabiliyor. Geminin daha önce 9 ay boyunca deniz görevlerinde bulunduğu ifade ediliyor. Geminin personel kapasitesi hakkında net bir bilgi verilmese de gemiye 40 savaş uçağı ve birçok helikopterin alınabildiği belirtiliyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.