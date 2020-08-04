Fransa Kadına Yönelik Şiddeti Engellemek İçin Yeni Yasal Düzenlemeleri Hayata Geçiriyor

Kadına şiddet olayları ne yazık ki dünyanın pek çok yerinde yaşanıyor. Ancak bazı ülkelerde cezalar diğerlerinden daha caydırıcı.

Bu düzenlemeler kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçmek için oldukça önemli kararlar içeriyor. Ulusal Meclis’in ardından geçtiğimiz hafta Senato’nun da onayını alan yeni yasayla kadınların hakları korunuyor

Yeni yasal düzenlemeyle, doktorlara şiddet kurbanlarına yardımcı olmak için mesleki sırlarını ifşa etme izni veriliyor

Ayrıca, sağlık çalışanlarına da aile içi şiddete maruz kalan bir kişinin durumuna şahit olması durumunda, hastanın izni olmaksızın polis ya da savcıya bilgi verebilme yetkisi tanınıyor

Ancak yeni yasal düzenlemede en çok ses getiren madde, şiddet uygulayan erkeğe mahkeme kararıyla elektronik bileklik takılması. Şiddet mağduru kadın ise bu kelepçe sayesinde cep telefonundan saldırganın yerini görebilecek

Bu bilekliklerin amacı ise saldırganın şiddet mağduru kadına yaklaşmasını engellemek ve kadınların güvende olmasını sağlamak

Elektronik anti-yaklaşım cihazı (DEPAR) adı verilen aletin kullanımı 2009’daki ilgili yasada da gündeme gelmiş ancak uygulamaya sokulmamıştı

Eğer elektronik bilekliği takan kişi mesafe ihlallerini sürdürürse güvenlik güçleri otomatik olarak uyarılacak. Benzer bir yöntem ise İspanya’da uygulanıyor. Fransa Hükümeti elektronik bilekliğin ülke genelinde kullanılmasını öngörüyor

Kadına yönelik şiddet ve taciz başta ülkemizde olmak üzere dünyanın pek çok yerinde de ana gündem konusu. Ne yazık ki pandemi kaynaklı karantina döneminde kadına yönelik şiddet olayları da artış gösterdi. Türkiye’de ise kadın cinayetlerinin bilançosu gittikçe daha ağır bir hale geliyor. Kadın haklarını koruyan İstanbul Sözleşmesi ise haftalardır gündemde. Pek çok kişi bu sözleşmenin iptal edilmesini istiyor. Ancak bir o kadar kişi de sözleşmenin iptal edilmemesi için eylemler düzenliyor. Dünyada da durum bizden pek farklı değil. Aile içi şiddete çözüm arayan Fransız Hükümeti sivil toplum örgütlerinin talepleri doğrultusunda yeni yasal düzenlemeleri hayata geçirdi. Peki bu yasal düzenlemeler neler içeriyor?Fransa aile içi kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçmek için yeni çözümler arıyor. Sivil Toplum Kuruluşları’nın taleplerini değerlendiren hükümet yeni yasal düzenlemeler yaptıBileklik, mahkeme kararıyla takılacak. Bilekliğin üzerindeki sitem sayesinde ise saldırganın yeri devamlı olarak tespit edilebilecek. Potansiyel saldırgan kendisine izin verilen yaklaşma mesafesini aştığında ise, cep telefonuyla entegre çalışan sistem kadını uyaracak.Fransa, Batı Avrupa’da aile içi şiddete bağlı en yüksek cinayet oranlarından birine sahip. Verilere göre, geçen yıl 149 kadın öldürüldü. 2020’de ise sivil toplum örgütlerinin açıkladığı rakamlara göre en az 55 kadın eşleri ya da eski eşleri tarafından öldürüldü.