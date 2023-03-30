Fransa'da tansiyon düşmüyor

Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılması için yapılan protestolar devam ediyor. Ülkede yine kitlesel greve gidildi, 200 noktada gösteri düzenlendi, polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı, 201 kişi gözaltına alındı

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan gösteriler devam ediyor.Fransa'da, emeklilik reformu karşıtı gösterilerde polis ile protestocular arasında arbede çıktı.Hükümetin mecliste oylamaya sunmadan doğrudan kabul ettiği tartışmalı emeklilik reformuna karşı ülkede 200 noktada gösteri düzenlendi.Ülke genelinde enerji, ulaşım, eğitim gibi farklı sektörlerden çalışanlar, işçi sendikalarının çağrısıyla kitlesel greve gitti.Paris, Rennes, Toulouse kentlerinde polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.Başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı'ndan Nation Meydanı'na yürüyen göstericiler, bisiklet, scooter ve çöp bidonlarını ateşe verdi. Polis, göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti. Gösterilerde 201 kişi gözaltına alındı.Fransız basınındaki haberlere göre, resmi kaynaklar, 93 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde 740 bin kişinin gösterilere katıldığını bildirdi.Genel İş Sendikası ise Paris'te 450 bin, Fransa genelinde 2 milyondan fazla kişinin gösterilere katıldığını ifade etti.İşçi sendikaları, emeklilik reformuna karşı 6 Nisan'da ülke genelinde 11. kez kitlesel grev ve gösteri düzenleme çağrısında bulundu.Fransa Demokratik Çalışma Federasyonu Genel Sekreteri Laurent Berger, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un sendikaları gelecek hafta görüşmeye çağırdığını belirtti.