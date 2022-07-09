Fransa'da mega orman yangını

7 Temmuz'da Fransa'nın güneyinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Bazı kentlerde alevler evlere de sıçradı. Yetkililerin mega yangın olarak nitelediği afet nedeniyle, yaklaşık 840 futbol sahası genişliğinde alan küle döndü. İtfaiye sözcüsü binden fazla personelin alevlerle mücadele ettiğini ve yangını söndürmenin günler alabileceğini açıkladı

Fransa'nın güneyindeki Gard bölgesinde bin 500 dönüm alanı yakan büyük bir yangınla mücadele etmek için uçaklarla desteklenen yaklaşık bin itfaiyeci görevlendirildi.

"SÖNDÜRÜLMESİ GÜNLER ALACAK"

Yerel yetkililer dün yaptıkları açıklamada, orman yangınının kontrol altına alındığını ancak söndürülmesinin günler alacağını söyledi. Gard Bölgesi İtfaiye Teşkilatı’nın kıdemli bir üyesi olan Yarbay Eric Agrinier, “Bu yangın söndürülmekten çok uzak. Ulaşılması zor alanlarda üstesinden gelemediğimiz ve serbestçe alevlerin ilerlediği yerler var” dedi.

Agrinier, "Ormanın bazı kısımlarını yakıyoruz, böylece yangın yayıldığında zaten yanmış bir bölgeye ulaşıyor ve yavaşlıyor, bu da ilerlemesini durdurmayı kolaylaştırıyor" diye ekledi.

Diğer taraftan acil müdahale ekipleri tarafından "mega yangın" olarak tanımlanan yangın, Bordezac köyü yakınlarında başladı ve yakınındaki Bessèges ve diğer yerleşim yerlerinden tahliyeleri zorunlu kıldı.

18 İTFAİYECİ YARALANDI

Gard bölgesi itfaiye teşkilatı, ayrıca 18 itfaiyecinin hafif yaralandığını belirtti. Yangını söndürmek için 12 yangın söndürme uçağı ve iki helikopter kullanıldığı belirtildi.

Öte yandan, ülkenin büyük bir bölümü gibi güneydoğu Fransa da bu yıl kuraklıktan zarar gördü. Bu durum ise bölgede yangın riskini arttırdı. Geçen ay bir sıcak hava dalgası sırasında, liman kenti Marsilya yakınlarındaki bir ordu topçu eğitim sahasına bombardımanla başlatılan bir yangında yaklaşık 600 hektar yandı.

İtfaiye teşkilatı, binlerce hektarlık yoğun ormanlık arazinin tehdit altında olduğunu, 80 km hızla esen rüzgarların kurumuş ağaçların arasından alevleri körüklediğini söyledi. Agrinier, rüzgarın itfaiyecilerin "en kötü düşmanı" olduğunu söyledi.

Orman yangınları bu yaz Türkiye, Yunanistan ve Portekiz de dahil olmak üzere birçok ülkeyi vurdu. Bilim insanları, küresel ısınmanın yangınların başlamasını ve yayılmasını kolaylaştıran daha fazla kuraklık ve daha yüksek sıcaklıklar getirdiğini belirtiyor.