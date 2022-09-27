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Fransa'da akaryakıt paniği

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Fransa'nın en büyük işçi konfederasyonu CGT'nin, TotalEnergies çalışanlarını 3 günlük greve çağırması ülkede paniğe neden oldu

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Fransa'da akaryakıt paniği

 

  

Liberation gazetesinin haberine göre, CGT, TotalEnergies yönetiminin işe alımlarını durdurma kararını protesto ederek 2022 için çalışanlara yüzde 10'a varan "acil maaş artışı" yapılmasını talep etti.

Konfederasyon, Fransa'da bünyesinde 35 bin kişinin çalıştığı şirketin özellikle rafineri çalışanlarını, bugünden itibaren 3 günlük greve ve istasyonlarda akaryakıt tedarikini engellemeye çağırdı.

CGT temsilcisi Benjamin Tange, çalışanların grev çağrısına uyması durumunda TotalEnergies'in petrol rafinerilerindeki üretimde yüzde 30'a kadar düşüş olabileceğini açıkladı.

GREV, ŞİRKETİN DİĞER SEKTÖRLERİNE UZANABİLİR

Fransa'da akaryakıt paniği: Total işçileri greve gidiyor - 1

Grev çağrısı, TotalEnergies istasyonlarında akaryakıt tedarikinin sekteye uğrayacağı endişesine yol açtı.

Grev çağrısının akabinde Twitter'da da "TotalEnergies" gündem başlıkları arasına girdi.

Öte yandan şirket yönetimi ile sendika temsilcileri arasında gün içinde görüşme yapılması öngörülüyor.

Sendika, şirket yönetimiyle anlaşmaya varılmaması durumunda perşembe gününden itibaren Total grubuna ait diğer sektörlere yönelik üretim sahalarında da greve gitmeyi planlıyor.

 
TotalEnergies'nin, Ukrayna-Rusya Savaşı'yla petrol ve gaz fiyatlarındaki artışa bağlı olarak 2022'nin ilk çeyreğinde yüksek düzeyde kar elde ettiği belirtiliyor.
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