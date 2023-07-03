Fransa alev alev

Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Kamusal alanda 871 nokta kundaklandı, 577 araba yakıldı, 74 bina hasar gördü. 719 kişi de gözaltına alındı

Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan protestoların 5. gününde olaylar ülkenin birçok kentine yayıldı. Başkent Paris'in güneyindeki " L'Hay-les-Roses" bölgesinin Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun, evinin protestocuların saldırısına uğradığını duyurdu. Araçla içeri giren protestocular evi ateşe verdi. Jeanbrun eşi ile 5 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğunun evden kaçarken yaralandığını duyurdu. Diğer taraftan, protestoların 5. gününde kamusal alanda 871 nokta kundaklandı, 577 araba yakıldı, 74 bina hasar gördü. 719 kişi de gözaltına alındı. 45 polis ve jandarma yaralandı. Protestolar, Belçika'nın ardından İsviçre'ye de sıçradı.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, başkent Paris başta olmak üzere Marsilya, Lyon, Strazburg, Nice dahil birçok kent olaylı görüntülere sahne oluyor.

Protestoların başladığı 27 Haziran'dan bu yana göstericiler özellikle geceleri Paris dahil birçok kentte havai fişeklerle protesto düzenliyor.

Strazburg, Rennes, Vennisieux kentlerinde yüzleri maskeli göstericiler protestolara müdahale için alana gelen polislere havai fişeklerle saldırdı.

Twitter'dan paylaşılan görüntülerde de Paris'te de göstericilerin devriye atan motorlu polislere havai fişek fırlattığı, polislerin saldırı nedeniyle hızla alandan uzaklaştığı görülüyor.

Polis kısmen tahliye edebildiği turistik Şenzelize Caddesi'nin etrafında devriyeler atarak yağma ve talanları engellemeye çalışırken ara sokaklarda da polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanıyor.

YAĞMALAR SÜRÜYOR

Olaylı bir gece daha geçiren Marsilya semalarında da jandarma helikopteri devriye atmaya başladı Kentte ayrıca polisin gösterileri bastırmak için plastik mermilerle ateş açması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı iddia edildi.

Protestocular ayrıca kentte bir araç bayisine girerek içerdeki araçları alarak alandan uzaklaştı. Montpellier kentinde de polisler yağmalandığı sırada bir mağazaya baskın düzenleyerek yağmacıları gözaltına almaya çalıştı.

Ayrıca, arabaların ateşe verildiği Maubeuge kentinde bir polis arabası yol ortasında yüzü maskeli bir protestocuya çarptı. Polisler kaçan göstericiyi araçla takibe başladı.

BELEDİYE BAŞKANININ EVİ YANAN ARAÇLA HEDEF ALINDI

Belediye Başkanı Jeanbrun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, evine alev alan bir araçla girildiğini belirterek, "Eşim ve çocuklarım şokta ve yaralandılar. Katiller." ifadesini kullandı.

Öte yandan başkent Paris'in yanı sıra Marsilya kentinde protestolar şiddetle devam ediyor. Sık sık yağma olayları yaşanan ülkede polisin sert müdahalede bulunduğu bazı göstericiler ağır şekilde yaralandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde polislerin darbesine maruz kalan bir kişinin şuurunu kaybederek yere düştüğü görülüyor. Ayrıca Paris'te kundaklamayla çıkan büyük bir yangına ilişkin görüntüler de yansıdı.

GÖZALTILAR ARTTI

Fransa İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülke genelinde devam eden protestolarda dün 719 kişi gözaltına alındı, 45 polis ve jandarma yaralandı. Fransız basınındaki habere göre protestocular, L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evini, yanan bir araçla hedef aldı. Saldırıda aile üyeleri yaralanırken, savcılık "cinayete teşebbüs" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

871 NOKTA KUNDAKLANDI, 577 ARABA YAKILDI, 75 BİNA HASAR GÖRDÜ

Protestoların beşinci gecesinde kamusal alanda 871 nokta kundaklandı, 577 araba yakıldı, 74 bina hasar gördü.

FRANSA'DAKİ ŞİDDETLİ PROTESTOLAR

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü. Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

