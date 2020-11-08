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Fransa 123 yıl sonra tacı iade etti

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Madagaskar’ın Fransız sömürgesine girmeden önceki son kraliçesi III. Ranavalonana’ya ait taç, Paris yönetimi tarafından ülkesine iade edildi

Fransa 123 yıl sonra tacı iade etti
Fransa tarafından 1897’de alınan ve 123 yıl Paris’teki askeri müze Invalides’de sergilenen Madagaskar Kraliçesi III. Ranavalonana’nın tacı, ülkenin başkenti Antananarivo’ya getirildi. Taç, sembolik törenin ardından sergileneceği kraliçe sarayındaki müzeye ulaştırıldı.
SÖMÜRGECİ GÖTÜRDÜ
Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron’a tacın teslim edilmesi için daha önce bir mektup yazmıştı. Fransa’nın elinde, 46 bini 1885-1960 tarihlerinde götürülmüş Afrika’ya ait 90 bin tarihi eser bulunuyor. Fransa, 1524’te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika’da 20’den fazla ülkede 300 yıl hakimiyet kurmuştu.
 
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