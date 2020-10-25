Fosilci kardeşler mahkemelik oldu

Larsonkardeşler, 1990’lı yıllarda buldukları ve dünyanın en iyi korunmuş bütün halindeki T-Rex dinozor fosilleri olan “Sue” ile “Stan”ı, ABD’nin Güney Dakota eyaletinde kurdukları Black Hills Enstitüsü’nde sergiliyordu. Kardeşler kurdukları şirket aracılığıyla bilim insanlarına araştırma yapabilmeleri için ücretli verdikleri dinozor kemiği kalıplarından da büyük bir servet edinmişti.
AĞABEYLE REKABET
Ancak kardeşlerin arası 3 yıl önce NealLarson’ın ağabeyine karşı takındığı rekabetçi davranışları nedeniyle bozuldu. NealLarson, yüzde 35’ine sahip olduğu enstitünün yönetim kurulundan çıkarılması üzerine şirkete varlıklarını tasfiye etmesi için dava açtı. Şirket de NealLarson’a ödeme yapabilmek için dünyanın en önemli fosillerinden Stan’ı adı gizlenen bir alıcıya 6 Ekim’de 32 milyon dolara sattı. Böylece Stan, dünyanın en pahalı dinozor fosili oldu. Bilim insanları, Stan’ın bir önceki en pahalı fosil olan dinozor Sue gibi bir müze veya üniversiteye satılması gerektiğini belirterek, “Bilim, şimdi bir zenginde olan Stan’ı kaybedebilir” açıklamasını yaptı.
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