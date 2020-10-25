banner480
banner69
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
20 0
Bluefin havuza damga vurdu
Bluefin havuza damga vurdu
14 0
 
Trafiğe bir genç fidan daha
Trafiğe bir genç fidan daha
628 0
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
28 0
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
21 0
Sivrisinekler perişan ediyor
Sivrisinekler perişan ediyor
41 0
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
417 0
banner529

Fosilci kardeşler mahkemelik oldu

banner476

Dünyanın en pahalı fosillerini satan ABD’li ünlü paleontolog kardeşler Peter ve Neal Larson’ın yıllarca birlikte çalıştıktan sonra servet kavgası nedeniyle davalık olmasının bilim dünyasını etkilediği ortaya çıktı

Fosilci kardeşler mahkemelik oldu
Larsonkardeşler, 1990’lı yıllarda buldukları ve dünyanın en iyi korunmuş bütün halindeki T-Rex dinozor fosilleri olan “Sue” ile “Stan”ı, ABD’nin Güney Dakota eyaletinde kurdukları Black Hills Enstitüsü’nde sergiliyordu. Kardeşler kurdukları şirket aracılığıyla bilim insanlarına araştırma yapabilmeleri için ücretli verdikleri dinozor kemiği kalıplarından da büyük bir servet edinmişti.
AĞABEYLE REKABET
Ancak kardeşlerin arası 3 yıl önce NealLarson’ın ağabeyine karşı takındığı rekabetçi davranışları nedeniyle bozuldu. NealLarson, yüzde 35’ine sahip olduğu enstitünün yönetim kurulundan çıkarılması üzerine şirkete varlıklarını tasfiye etmesi için dava açtı. Şirket de NealLarson’a ödeme yapabilmek için dünyanın en önemli fosillerinden Stan’ı adı gizlenen bir alıcıya  6 Ekim’de 32 milyon dolara sattı. Böylece Stan, dünyanın en pahalı dinozor fosili oldu. Bilim insanları, Stan’ın bir önceki en pahalı fosil olan dinozor Sue gibi bir müze veya üniversiteye satılması gerektiğini belirterek, “Bilim, şimdi bir zenginde olan Stan’ı kaybedebilir” açıklamasını yaptı.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.