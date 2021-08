Forbes gergisinin ‘En Zengin Kadınlar’ listesinde bir Türk girişimci

Eren Özmen, Oprah Winfrey ve Beyonce gibi ünlü isimlerin yanı sıra, kendi çabalarıyla başarıya ulaşmış Amerika’nın en zengin kadınları listesine dahil edildi.Özmen, 1980’lerin başında yüksek öğrenimini sürdürmek için Türkiye’den ABD’ye gitti. 1988’de Sierra Nevada Corporation adlı şirkete katıldı. Eşi Fatih Özmen ile birlikte 1994 yılında şirketi satın aldı.Şirket, 20 kişilik küçük çaplı bir firmadan, 3,000’in üzerinde çalışanıyla dört farkı ülke ve 18 eyalette faaliyet gösteren milyar dolarlık küresel bir kuruluşa dönüştü. Sierra Nevada Corporation, kısaca SNC, elektronik, uzay, havacılık, mikro uydu, uçak, iletişim sistemleri ve güneş enerjisi alanlarında faaliyet gösteriyor.

Şirket, 2001 yılında Nevada’da “Yılın En Seçkin Şirketi”, 2009 ve 2011’de “Kuzey Nevada’nın Çalışılabilecek En İyi Şirketi”, 2010 yılında “Florida’nın Çalışılabilecek En İyi Şirketi” ödüllerini aldı.Özmen’in başında bulunduğu şirket “Dream Chaser” ile Uluslararası Uzay İstasyonlarına ikmal malzemeleri takviyesi yapmak için NASA ile ve gelişmekte olan ülkelere uzayda araştırmalar yapma fırsatını yaratmayı amaçlayan bir uzay misyonunu 2021 yılında başlatmak üzere Birleşmiş Milletler ile işbirliği içerisinde.

The Carnegie Corporation of New York, Özmen’i, “Topluma, kültüre ve ekonominin ilerlelemesine katkı koyan” önemli göçmenler listesine ekledi.Eşiyle birlikte Nevada, Reno Üniversitesi tarafından onursal doktora ile ödüllendirildi.

Çift, öğrenciler ve öğretim üyelerinin fikirleri ve yeni girişimlerini destekleyen Nevada Üniversitesi nezdindeki “Girişimciler için Özmen Merkezi”nin bağışlarıyla yeni girişimleri teşvik etmeyi öncelikleri arasında değerlendiriyor.