Florida'da sıradışı soğuk uyarısı: Kafanıza iguana düşebilir

ABD'nin Florida eyaletinde, hava sıcaklıklarının sıradışı biçimde düşmesi nedeniyle 'Ağaçlardan iguana düşebilir' uyarısı yapıldı. Donarak ağaçtan düşen iguanaların hâlâ canlı olduğu belirtildi.

ABD'nin güneşli havasıyla ünlü Florida eyaletinde, hava sıcaklıkları sıradışı biçimde düşmesi nedeniyle Amerikan Ulusal Hava Durumu Hizmetleri'nden (NWS) halka 'iguana' uyarısı geldi. Aşırı soğuklar nedeniyle hareketsiz hale gelen iguanaların, ağaçlardan insanların kafasına düşebileceği uyarısı yapıldı.

Kurumun Twitter hesabından dün gece yapılan açıklamada, "İguanalar soğukkanlı hayvanlar. Hava sıcaklıkları 40 Fahrenheit (4-9 Celcius) seviyelerine indiğinde yavaşlıyorlar veya hareketsiz hale geliyorlar. Ağaçlardan düşebilirler ama ölü değiller" denildi.

ABD'nin Doğu Yakası cumartesi gününden bu yana, son yılların en şiddetli kar fırtınasının etkisi altında. Bazı eyaletlerde acil durum kararı alınmış ve 1400'den fazla uçuş iptal edilmişken, Güney Florida'da hava sıcaklıkları 25 Fahrenheit'ın (-3.9 Celcius) altına kadar inmiş durumda.

Florida'da sürüngen uzmanı olan zoolog Stacey Cohen, uyarının ardından WPBF kanalına açıklamasında, "[Soğukta] Vücutları kapanmaya başlıyor, fonksiyonlarını kaybediyorlar ve ağaç dallarında uyurken hava o kadar soğuyunca, tutunma becerisini kaybediyor ve düşüyorlar" dedi. Cohen, sürüngenlerin büyük çoğunluğunun bu hareketsizlik sürecini atlatabildiğini ama dondurucu soğukların bu hayvanlar için büyük bir tehdit olduğunu söyledi. 2010 yılındaki soğuk hava dalgasında bölgedeki iguana nüfusunun büyük çoğunluğunun yok olduğunu belirten Cohen, "Soğuk onlar için büyük bir tehdit çünkü anavatanları, ekvatora yakın olan Orta ve Güney Amerika bölgeleri" diye konuştu.

Yeşil iguanaların, geçmişte Florida'ya kargo gemilerinde 'yanlışlıkla' geldiği düşünülüyor. Nüfusu hızlı büyüyen yeşil iguanaların ağırlığı 7.5 kilograma, boyları da 1.5 metreye kadar çıkabiliyor