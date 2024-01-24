First Lady'nin açıklamaları ve pozları olay yarattı

Derin bir ekonomik krizin içerisinde olan Arjantin'in çiçeği burnunda cumhurbaşkanı Javier Milei'nin sevgilisi Fatima Florez verdiği demeç ve pozlarla gündem oldu

Ekonomik kriz içerisinde olan ve bu sebeple uluslararası kamuoyu tarafından Türkiye'ye benzetilen Arjantin'in yeni First Lady'si oyuncu Fatima Florez, İngiliz medyasına konuştu.

İngiliz Sunday Times gazetesine konuşan 42 yaşındaki Florez, 6 aydır birlikte olduğu Milei ile ilgili konuştu. İlk kez uluslararası medyaya konuşan Florez, "Ben Javier'e gerçekten bağlandım. Birbirimizden uzakta olsak bile çok yakınız. Ve yakın olduğumuzda, yakın olduğumuzda, patlayıcıyız, patlayıcıyız, ne demek istediğimi anlıyor musunuz?" dedi.

Florez Milei'nin cinsel yeteneklerini överken, "Ben ona deli gibi aşığım, baştan aşağı. O bir rock yıldızı" dedi.

CİNSEL YETENEĞİNE ÖVGÜ YAĞDIRDI

Birkaç yıl önce katıldığı bir programda kendisinin cinsel gücünü öven Milei'nin bu özelliği ile ilgili olarak da Florez, "Hiçbir şikayetim yok. Çok tatmin oluyorum" ifadesini kullandı. Milei katıldığı programda tantrik seks uzmanı olduğunu söylemişti.

Seçim vaatleri arasında Arjantin pesosu yerine doları kullanmak, silah satışlarına ve organ satışına izin vermek olan Milei oyların yüzde 56'sını alarak zafer kazanmıştı.

Duruşu ve açıklamalarıyla ABD'nin eski başkanı Donald Trump ve Brezilya'nın eski lideri Jair Bolsonaro'yu andıran Milei hakkında konuşan Florez, "İnsanlar istediklerini düşünebilir. Gerçek, bizim birlikte çok mutlu olduğumuzdur. Biz ilişkimize iş getirmiyoruz. Birlikte olmaktan keyif alıyoruz. Duygularımız ve spirütüel konuları paylaşıyoruz ve bu konularda konuşuyoruz" dedi.

Florez, "Milei'nin seçim zaferinden sonra Trump aradı ve Javier'in zaferinden dolayı gerçekten çok duygusaldı. Javier'i bu müthiş zaferi için tebrik etmek istedi" dedi.

Genç komedyen, "Şu an ülkede acil durum var. Ekonomik kriz olduğu için çok yoğun çalışıyor dolayısıyla birlikte olduğumuz anları çok kaliteli geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

