banner583
banner572
Final, Yusuf Hüdan anısına olacak
Final, Yusuf Hüdan anısına olacak
14 0
Serdarlı çöplüğü perişan etti
Serdarlı çöplüğü perişan etti
25 0
 
Renkli Kuşak sınavında başarılılar açıklandı
Renkli Kuşak sınavında başarılılar açıklandı
12 0
Antalya'da tarım alanları sular altında
Antalya'da tarım alanları sular altında
17 0
Master Kupası ilk şampiyonları belirlendi
Master Kupası ilk şampiyonları belirlendi
29 0
MINI'den ev konforunda bir konsept
MINI'den ev konforunda bir konsept
45 0
Her yeri çöplüğe çevirdik
Her yeri çöplüğe çevirdik
24 0
banner529
banner570

Financial Times’ın ‘Yılın Kişisi Ödülü’nün sahipleri açıklandı

banner476

Financial Times’ın ‘Yılın Kişisi Ödülü’, Covid-19 aşısını bulan Şahin ve Türeci’nin oldu

banner577
Financial Times’ın ‘Yılın Kişisi Ödülü’nün sahipleri açıklandı

Financial Times (FT) gazetesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısını bulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci’yi “Yılın Kişisi” seçti.

İngiltere’de yayımlanan Financial Times gazetesinde Uğur Şahin ve Özlem Türeci hakkında, “Çift, bir yıldan kısa bir sürede Covid-19 aşısı geliştirerek olağanüstü bilimsel ve ticari başarı elde etti.” ifadesi kullanıldı.

Çiftin geçen hafta dünyanın dört bir yanındaki ilaç düzenleyicisi kurumların evrak işleriyle boğuştukları için 90 yaşındaki Margaret Keenan’ın İngiltere’deki bir hastanede aşılandığını gösteren görüntüleri kaçırdığı ve bu gelişmeden ancak arkadaşlarından gelen mesajlarla haberdar oldukları belirtildi.

Bu görüntülerin 1,6 milyondan fazla can alan hastalığa karşı insanlığın mücadele başlattığı anlamına geldiği kaydedilen haberde, Şahin’in “Gergindik” itirafında bulunduğu aktarıldı.

Bir yıldan daha kısa sürede güvenli ve etkili aşıyı geliştirebilmelerinin, Şahin ve Türeci’nin başarısını gösterdiği vurgulanan haberde, “Dünyanın en güvenilir düzenleyicilerinden ikisinin onayını alan ilk aşının yaratıcıları olarak FT’nin Yılın Kişisi Ödülü, Dr. Şahin ve Dr. Türeci’nin oldu. Onlar, bir bilimsel ve ticari başarı öyküsünün sembolü.” ifadelerine yer verildi.

Çiftin profesyonel hayatlarına ilişkin detayların verildiği haberde, Şahin’in, başarılarının ardından göçmenlerin bulundukları topluma katkısına yönelik tartışmalarla ilgili “Kökenlerimizden ziyade bilimimiz hakkında konuşmak isteriz.” değerlendirilmesi yer aldı.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.