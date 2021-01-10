banner583
banner590
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
25 0
Hentbolda final günü
Hentbolda final günü
16 0
 
Mazda'nın yeni RWD modelleri 2022'de geliyor
Mazda'nın yeni RWD modelleri 2022'de geliyor
22 0
Daha kötülerine de hazır olalım
Daha kötülerine de hazır olalım
185 0
Lefkoşalı cimnastikçiler gelişiyor
Lefkoşalı cimnastikçiler gelişiyor
52 0
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
32 0
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
36 0
banner529
banner570

Filomena kabusu

banner476

Son 50 yılın en yoğun kar fırtınasının yaşandığı İspanya’da kırmızı alarm verildi, 400 kişi mahsur kaldı

Filomena kabusu
İspanya'yı iki gündür etkisi altına alan kar fırtınası, kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşımını büyük ölçüde durdurdu.
"Filomena" adı verilen kar fırtınası nedeniyle ülke genelinde 600 kadar yol trafiğe kapatılırken, çok sayıda aracın da yolda kaldığı bildirildi.
Jandarma kurumundan yapılan açıklamada, önceki geceden bu yana yollarda mahsur kalan 400 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.
Zaragoza'da bir evsizin ve Malaga'da da arabasında mahsur kalan bir kadının soğuktan donarak hayatını kaybettiği bilgisi de paylaşıldı. AFP haber ajansı, az önce ölü sayısının üçe yükseldiğini duyurdu.

Son 50 yılın en yoğun kar fırtınasının yaşandığı ülkede, 10 büyük şehirde sivil yardım kurumları "kırmızı" alarma geçti.
Tarihindeki en yoğun kar yağışını gören başkent Madrid'de neredeyse tüm yolların ve Barajas Havalimanı'nın kapatıldığı, tren ve otobüs seferlerinin durdurulduğu duyuruldu.
Halen 400'den fazla aracın yolda mahsur kaldığını belirten yetkililer, askeri birliklerden yardım istedi.
Kötü hava şartları nedeniyle Madrid ve birçok kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasına da ara verildi.
Kara alışık olmayan Madrid'de her yerin beyaza bürünmesiyle sokaklarda da ilginç görüntüler oluştu. Bazı vatandaşların sokak aralarında kayak yaptığı görüldü.
 
banner342
banner593
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.