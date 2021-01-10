Filomena kabusu

Son 50 yılın en yoğun kar fırtınasının yaşandığı İspanya’da kırmızı alarm verildi, 400 kişi mahsur kaldı

İspanya'yı iki gündür etkisi altına alan kar fırtınası, kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşımını büyük ölçüde durdurdu."Filomena" adı verilen kar fırtınası nedeniyle ülke genelinde 600 kadar yol trafiğe kapatılırken, çok sayıda aracın da yolda kaldığı bildirildi.Jandarma kurumundan yapılan açıklamada, önceki geceden bu yana yollarda mahsur kalan 400 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.Zaragoza'da bir evsizin ve Malaga'da da arabasında mahsur kalan bir kadının soğuktan donarak hayatını kaybettiği bilgisi de paylaşıldı. AFP haber ajansı, az önce ölü sayısının üçe yükseldiğini duyurdu.Son 50 yılın en yoğun kar fırtınasının yaşandığı ülkede, 10 büyük şehirde sivil yardım kurumları "kırmızı" alarma geçti.Tarihindeki en yoğun kar yağışını gören başkent Madrid'de neredeyse tüm yolların ve Barajas Havalimanı'nın kapatıldığı, tren ve otobüs seferlerinin durdurulduğu duyuruldu.Halen 400'den fazla aracın yolda mahsur kaldığını belirten yetkililer, askeri birliklerden yardım istedi.Kötü hava şartları nedeniyle Madrid ve birçok kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasına da ara verildi.Kara alışık olmayan Madrid'de her yerin beyaza bürünmesiyle sokaklarda da ilginç görüntüler oluştu. Bazı vatandaşların sokak aralarında kayak yaptığı görüldü.