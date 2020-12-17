Fiji tufan öncesi doğal afet ilan etti

Ada ülkesi Fiji'de yaklaşan tufan öncesinde doğal afet durumu ilan edildi.

Ülke genelini kapsayan uygulamada vatandaşlardan sığınak bulmaları istedi. On binlerce kişi fırtınaya hazırlık yapmaya başladı.

Okyanusya'da yer alan ülkelerden Fiji'de fırtına hazırlıkları yapılıyor.Pasifik bölgesini etkisi altına alan Yasa Kasırgası saatte 250 kilometre hızla ada ülkesine yaklaşıyor.Beraberinde yağmur getiren kasırganın ülkeyi sert biçimde vurması bekleniyor.Fijili yöneticiler bu nedenle ülke genelinde doğal afet ilan etti.Yaklaşık bir milyon vatandaştan sığınak bulmaları istendi.Fijililerin bir kısmı evlerini ve işyerlerini güçlendirmeye çalışıyor.Bir kısmı ise oluşurulan toplu sığınak bölgelerine gitti.Fırtına henüz tam anlamıyla ülkeye ulaşmış değil ancak şimdiden Fiji'de sosyal yaşamın etkilendiği görülüyor.Bölgeden gelen fotoğraflarda toprak kaymaları, su baskınları ve devrilmiş ağaçları sıkla görülüyor.Nüfusun yüzde 95'inin fırtına istikametinde yaşadığı belirtiliyor.Yapılan doğal afet uyarısında Yasa Kasırgası'nın 2016'da ülkeyi vuran Winston Kasırgası'ndan çok daha etkili olduğu belirtildi.2016 yılında ülkeyi vuran Winston Kasırgası'nda 44 kişi ölürken, 1.4 milyar dolarlık zarar meydana gelmişti.