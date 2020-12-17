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Fiji tufan öncesi doğal afet ilan etti

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Ada ülkesi Fiji'de yaklaşan tufan öncesinde doğal afet durumu ilan edildi.

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Fiji tufan öncesi doğal afet ilan etti

 

  Ülke genelini kapsayan uygulamada vatandaşlardan sığınak bulmaları istedi. On binlerce kişi fırtınaya hazırlık yapmaya başladı.

 

Fiji tufan öncesi doğal afet ilan etti - 1
Okyanusya'da yer alan ülkelerden Fiji'de fırtına hazırlıkları yapılıyor.
 
 
Fiji tufan öncesi doğal afet ilan etti - 2
Pasifik bölgesini etkisi altına alan Yasa Kasırgası saatte 250 kilometre hızla ada ülkesine yaklaşıyor.
Fiji tufan öncesi doğal afet ilan etti - 3
Beraberinde yağmur getiren kasırganın ülkeyi sert biçimde vurması bekleniyor.
Fiji tufan öncesi doğal afet ilan etti - 4
Fijili yöneticiler bu nedenle ülke genelinde doğal afet ilan etti.
Fiji tufan öncesi doğal afet ilan etti - 5
Yaklaşık bir milyon vatandaştan sığınak bulmaları istendi.
Fiji tufan öncesi doğal afet ilan etti - 6
Fijililerin bir kısmı evlerini ve işyerlerini güçlendirmeye çalışıyor.
Fiji tufan öncesi doğal afet ilan etti - 7
Bir kısmı ise oluşurulan toplu sığınak bölgelerine gitti.
Fiji tufan öncesi doğal afet ilan etti - 8
Fırtına henüz tam anlamıyla ülkeye ulaşmış değil ancak şimdiden Fiji'de sosyal yaşamın etkilendiği görülüyor.
Fiji tufan öncesi doğal afet ilan etti - 17
Bölgeden gelen fotoğraflarda toprak kaymaları, su baskınları ve devrilmiş ağaçları sıkla görülüyor.
Fiji tufan öncesi doğal afet ilan etti - 10
Nüfusun yüzde 95'inin fırtına istikametinde yaşadığı belirtiliyor.
Fiji tufan öncesi doğal afet ilan etti - 11
Yapılan doğal afet uyarısında Yasa Kasırgası'nın 2016'da ülkeyi vuran Winston Kasırgası'ndan çok daha etkili olduğu belirtildi.
Fiji tufan öncesi doğal afet ilan etti - 12
2016 yılında ülkeyi vuran Winston Kasırgası'nda 44 kişi ölürken, 1.4 milyar dolarlık zarar meydana gelmişti.
Fiji tufan öncesi doğal afet ilan etti - 13
 
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