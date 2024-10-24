Fetullah Gülen'e cenaze hazırlığı

ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesini gömme hazırlıkları yapan örgüt mensupları, Pensilvanya'da karargah olarak kullanılan çiftliğe iş makineleri getirdi. Teröristbaşı Gülen'in çiftlik evi etrafındaki güvenlik önlemleri de artırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, 1999’dan bu yana kaçak olarak yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’nde öldü.

Terör örgütü elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’daki St. Luke’s Hastanesi’nde tutuluyor. Cenaze hastane morgunda bekletiliyor.

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinin nereye gömüleceğine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

ÇİFTLİK EVİNİN BAHÇESİNE İŞ MAKİNELERİ GETİRİLDİ

Anadolu Ajansı (AA), örgütün Pensilvanya'da karargah olarak kullandığı çiftlik evinin bahçesine hafriyat işlerinde kullanılan iş makineleri getirildiğini görüntüledi.

Bahçe düzenlemelerinde kullanılan makineler, ilk kez toprak alanda görüldü.

Diğer görüntülerde ise kazılan bir çukurun başına Gülen'in kardeşlerinden Mesih Gülen'in getirildiği ve bir sandalyeye oturduktan sonra kazı işlemini izlediği görüldü.

Gülen'in muhtemel defin alanları arasında öne çıkan yer olan çiftlik evi etrafındaki güvenlik önlemleri de dün itibarıyla artırıldı.

Yerleşke girişinde herhangi bir aracın durmasına izin verilmezken, kapının önünde sürekli bir güvenlik görevlisinin durması dikkati çekti.

Kaynaklar, tartışmalara konu olan cenaze ile ilgili ayrıntıların belli olmaya başladığını bildirdi.

Buna göre, terör örgütü liderine perşembe günü Pensilvanya’da örgütün merkezi sayılan kampta tören yapılacağı bildirildi.

Teröristbaşının, kamp içinde yer alan ve daha önce kendi işaret ettiği yere gömüleceği öğrenildi.

Güvenlik kaynakları, Gülen’in cenaze namazının Suat Yıldırım tarafından kıldırılacağını bildirdi.

NEDEN SELVİ AĞAÇLARI

Gülen'in gömüleceği yerde selvi ağaçlarının olması da dikkat çekiyor.

Selvi ağaçları, genellikle mezarlıklarda kullanılır. Dik, ince yapıları ile bir sonsuzluk ve ebediyet sembolü olarak kabul ediliyor. Ayrıca, uzun ömürlü olmaları ve her mevsim yeşil kalmaları, ölümün ve sonsuz hayatın bir sembolü olarak anlamlandırılıyor. Bu nedenle, mezarlıklarda sürekli bir anma atmosferi oluşturmak için tercih ediliyor.



