Fenomen adam, bavul içinde parçalara ayrılmış halde bulundu

Kripto para birimleriyle ilgili paylaşımlarıyla tanınan ve zenginliğini lüks otomobil ve tatillerle sosyal medyadan herkese gösteren 41 yaşındaki adam feci şekilde öldürüldü.

41 yaşındaki Algaba’nın parçaları Arjantin’in başkenti Beunos Aires’teki bir nehirde bulunan çöp poşeti ve bavuldan çıktı. Bölgede oynayan çocukların fark ettiği bavulda inceleme yapan polisler, bavulda bir kol ve iki bacak buldu.

BİR “PROFESYONEL” ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR

Bölgede incelemelerini derinleştiren polis nehir yakınlarında talihsiz adamın kafasını, gövdesini ve diğer kolunu da buldu. Yapılan otopside adamın üç kere vurulduğu belirtilirken, daha sonra ise bedeninin parçalara ayrıldığı da ortaya çıktı. Uzmanlar bu cinayeti bir “profesyonelin” işlemiş olduğuna işaret etti.

Geçen hafta salı gününden beri kayıp olan 41 yaşındaki Algaba’nın kimliği de parmak izi ve dövmelerinden teşhis edildi. Instagram’da 900 binden fazla takipçisi olan Algaba, servetini tamamen kendi kendine elde ettiğini söyleyerek, çocukluğundan beri çalıştığını söylemişti.

