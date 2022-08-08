Felakete adım adım: İsviçre Alpleri'nde erime günde 5 santimetreye ulaştı

Felakete adım adım: İsviçre Alpleri'nde erime günde 5 santimetreye ulaştı

Küresel ısınma ve insan faaliyetleri nedeniyle dünya her geçen gün sona yaklaşıyor. Buzullardaki erime bu yaz rekor seviyede gerçekleşirken, İsviçre Alpleri'nin bazı bölgelerinde günlük 5 santimetrelik kayıplar yaşanıyor. Uzmanlar, küresel emisyonların mevcut şekilde artması halinde yüzyılın sonuna kadar Alpler'deki buzulların yüzde 80’inin eriyeceğini söyledi.

Küresel ısınma nedeniyle dünya genelinde buzullar her geçen gün eriyor. Doğal güzelliği ve kayak turizmi ile ünlü Alpler'deki buzullar da küresel ısınma nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor.

İsviçre Alpleri’nde yer alan Saint-Moritz kasabası yakınlarındaki buzullar, günde ortalama 5 santimetre eriyor.

Matterhorn Dağı yakınlarında yer alan Zermatt kasabasında termometreler 30 santigrat dereceye kadar çıkmış durumda bulunuyor.

Kasaba sakinleri ise artan sıcakların kayak turizmini olumsuz etkilediğini söyledi.

Kasaba sakinlerinden biri, “Kasabamıza eskisi kadar turist gelmiyori Son 15-20 yılda buzullar neredeyse 10 metre eridi.Yazlar da artık sıcak geçiyor. Eskiden kalıcı kar da olurdu ancak kar yağışları çok azaldı ve artık az kalan kar da pis duruyor. Bu durum çok üzücü ve hepimiz için de çok önemli bir sorun” diye konuştu.

Diğer taraftan uzmanlar, Alpler'deki sıcaklıkların son on yılda yaklaşık 0,3 santigrat derece arttığını ve bu artışın küresel ortalamanın yaklaşık iki katı olduğu konusunda uyardı.

Öte yandan, 2019 yılında yayımlanan Birleşmiş Milletler (BM) Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli raporuna göre sera gazı emisyonlarının artması halinde, 2100 yılında Alpler'deki buzulların yüzde 80’i erimiş olacak.