FBI Uber'i hackleyip GTA 6'yı sızdıran gencin peşinde

Grand Theft Auto'nun (GTA) altıncı oyunundan ekran görüntüleri yayınlayan hacker'ın kimliği ile ilgili araştırmalar devam ederken gözler geçtiğimiz günlerde Uber'i de hackleyen 18 yaşındaki genç korsana çevrildi

Teknoloji şirketlerinin en büyük düşmanlarından biri de hacker grupları. Verileri çalan ya da güvenlik açıklarını yayınlayan bilgisayar korsanları son günlerde önce Uber’i ardından da Grand Theft Auto yapımcısı Rockstar Games’i hedef aldı.

Henüz oyunseverlerle buluşmamış olan Grand Theft Auto oyunundan olduğu iddia edilen 90’dan fazla video ve görüntü yayınlayarak ortalığı karıştıran 18 yaşındaki genç hacker’ın, geçen hafta Uber’in hacklenmesinin arkasında olan kişiyle aynı kişi olduğu üzerinde duruluyor.

Bilgisayar korsanının bir şirket çalışanını, neredeyse tüm kullanıcı ve sürücü verileri de dahil olmak üzere sunuculara üst düzey erişim sağlayan parola vermesi için kandırdığı belirtiliyor.

FBI DA DEVREYE GİRDİ

Uber bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu saldırganın (veya saldırganların) son bir yıldır giderek daha aktif hale gelen Lapsus$ adlı bir bilgisayar korsanlığı grubuyla bağlantılı olduğuna inanıyoruz. Bu grup, teknoloji şirketlerini hedeflemek için genellikle benzer teknikler kullanıyor ve yalnızca 2022’de Microsoft, Cisco, Samsung, Nvidia ve Okta’yı ihlal ettiği biliniyor.”

Şirket, hacker’ı soruşturmak için FBI ve ABD Adalet Bakanlığı ile yakın koordinasyon içinde olduğunu da sözlerine ekledi.

GTA 6 oyununun hayranları, bu haftanın başlarında oyunun iki ana karakteri de dahil olmak üzere erken bir versiyonunu gösteren sızıntılarla şoke oldu. Sızıntılar, Vice City ayarı ve oynanabilir bir kadın kahramanın dahil edilmesi de dahil olmak üzere GTA 6 hakkında uzun süredir devam eden söylentileri de doğrulamış oldu.