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Facebook ve Google'a milyonlarca dolarlık ceza

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Güney Kore, Alphabet'in Google şirketine ve META'ya veri ihalleri nedeniyle milyonlarca dolar para cezası verdi

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Facebook ve Google'a milyonlarca dolarlık ceza

 

Güney Kore Kişisel Bilgi Koruma Komisyonu yaptığı açıklamada, Google'a 69.2 milyar won (50 milyon dolar) ve Meta 30.8 milyar won (22 milyon dolar) para cezası verdiğini söyledi.

Google hemen bir yorum yapmadı.

Bir Meta sözcüsü, "Komisyonun kararına saygı duysak da, müvekkillerimizle yerel yönetmeliklerin gerektirdiği süreçleri karşılayan yasal olarak uyumlu bir şekilde çalıştığımızdan eminiz. Bu nedenle, komisyonun kararına katılmıyoruz ve itiraz edeceğiz. Mahkemeden karar istemek de dahil olmak üzere tüm seçeneklere açık olun" dedi.

Kişisel Bilgi Koruma Komisyonu, firmaların hizmet kullanıcılarını açıkça bilgilendirmediğini ve davranışsal bilgileri toplarken ve analiz ederken ilgi alanlarını ortaya çıkarmak veya bunları özelleştirilmiş reklamlar için kullanmak için önceden izin almadıklarını söyledi.

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