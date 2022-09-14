Eyfel Kulesi’nden Özgürlük Heykeli’ne: Öncesi Ve Sonrası Fotoğraflarıyla Hayranlık Uyandıran 9 Tarihi Yapı

Dünya üzerindeki bazı ikonik yapılar binlerce yıldır varlığını sürdürüyor. Bazıları ise çok daha yakın tarihlerde ortaya çıktılar. Bugün milyonlarca insan tarafından ziyaret edilen bu yapıların tarihi kadar, nasıl göründükleri de oldukça iyi biliniyor. Peki ya on yıllar önce bu tarihi yapılar nasıl görünüyordu hiç merak ettiniz mi? Bu tarihi yapılar, ortaya çıkma ve inşa edilme süreçlerinde elbette şimdikinden oldukça farklı görünüyordu. Bununla birlikte ikonik yapıların yıllar önceki görüntüleri insan medeniyetinin ve becerisinin sınırlarını hatırlamak için oldukça önemli ipuçları barındırıyor! İşte geçmişten günümüze şaşırtıcı fotoğraflarıyla 9 tarihi yapı.

1. Büyük Giza Sfenksi – Mısır

Antik Mısır’ın en önemli simgelerinden biri olan Büyük Giza Sfenksi yaklaşık 4.500 yıldır insan emeğinin en muhteşem eserlerinden birisi olamaya devam ediyor. Ancak 19. yüzyılın başlarına kadar bu tarihi yapı neredeyse kaybolmuş bir haldeydi! Çünkü keşfedildiği dönemlerde Giza Sfenksi büyük oranda kum tepelerinin altında kalmıştı! Aradan geçen yıllarda yapılan kazı çalışmaları, yapının tamamen ortaya çıkmasına ve gerçek boyutlarının gözler önüne serilmesine katkı sağladı.

2. Eyfel Kulesi – Fransa

Eyfel Kulesi, şüphesiz dünyanın en ünlü ve en sevilen yapılarından biri. Ancak bu tarihi yapı 1889 yılında inşa edilirken bazı Fransızlar, kulenin tasarımına ve inşasına karşı çıkmışlardı! Tarih, Eyfel’in inşa edilmesini istemeyen Fransızları yanılttı ve bu görkemli kule tarihin en sevilen yapılarından biri haline geldi.

3. Özgürlük Heykeli – Amerika Birleşik Devletleri

Özgürlük Heykeli de tıpkı Eyfel Kulesi gibi modern dönemin en bilindik yapıları arasında. Antik Roma’nın özgürlük tanrıçası Libertas’ı tasvir eden bu devasa bakır anıt Amerika Birleşik Devletleri’ne Fransızlar tarafından hediye edilmişti. Üstelik anıtın orijinal rengi 1875 yılında başlayan inşa çalışmaları sırasında kahverengiydi! Ancak bakırın oksidasyonu nedeniyle tarihi yapı, bugün bildiğimiz yeşile rengine kavuştu.

4. Kurtarıcı İsa Heykeli – Brezilya

Brezilya’nın Rio de Janerio şehrindeki devasa anıtın inşası 1931 yılında tamamlandı. Anıt o günden bugüne sadece şehrin değil, bütün Brezilya’nın önemli sembol yapılarından birisi halini aldı.

5. Tikal – Guatemala

Kadim Maya Medeniyeti’nin önemli şehirlerinden biri olan Tikal, inşa edildiği dönemde, kıtadaki en büyük yerleşim yerlerinden biriydi. Haliyle o dönemde Mayalar tarafından inşa edilen inanılmaz yapıların birçoğu da bu şehirde yer alıyordu. Buna milattan önce 6. ve 9. yüzyıllar arasında inşa edilen ve dini törenler için kullanılan piramit şeklindeki yapılar da dâhildi.

6. Rushmore Dağı Anıtı – Amerika Birleşik Devletleri

Bu sıra dışı anıtın inşası 1927 yılında, ABD’nin ilk 150 yılının kutlanması için başladı. Rusmore Dağı’nın Black Hills (Siyah Tepeler) bölgesine inşa edilen devasa granitteki ABD başkanlarının son şeklini alması ancak 1941 yılında mümkün oldu.

7. Sidney Opera Binası – Avustralya

Danimarkalı mimar Jorn Utzon tarafından tasarlanan yapının inşası pek çok teknik krize neden olmuştu. Öyle ki, sürekli geciken teslim tarihi ve bitmek bilmeyen aksaklıklar mimar ile Avustralya hükümeti arasında büyük bir kriz yaşanması ile sonlandı. Ve Utzon şehri terk etti! Yine de bu tarihi yapı,1973 yılında Kraliçe II. Elizabeth tarafından açıldı ve modern mimarinin en önemli eserlerinden birisi olarak kabul edildi.

8. La Sagrada Familia – İspanya

Modern mimari denince akla gelen ilk eserlerden olan La Sagrada Familia gerçekten de büyüleyici ve bir o kadar da ilginç bir yapı. Çünkü bu katedralin inşası 100 yılı aşkın bir zamandır devam ediyor. Antoni Gaudi’nin başyapıtı kabul edilen eserin inşası pek çok farklı sebepten bir türlü tamamlanamadı. Son olarak Covid-19 salgını, inşaat çalışmalarının bir kez daha yarıda kalmasına neden oldu.

9. Çin Seddi

Pek çok insanın düşündüğünü aksine Çin Seddi, tek bir zamanda inşa edilen bir yapı değil. Çin Seddi, tarihin farklı dönemlerinde yüzlerce yıl boyunca inşa edildi. Yapının en bilindik bölümleri ise 1368-1644 yılları arasında hüküm süren Ming hanedanlığı döneminde oluşturuldu. İnsanlık tarihinin en önemli mimari yapılarından biri kabul edilen Çin Seddi, elbette başlangıçta bugünkü halinden oldukça farklı görünüyordu.