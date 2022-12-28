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Eyaletleri donduran felaket

Kuzey Amerika’yı kasıp kavuran kar fırtınası nedeniyle ABD, Kanada ve Meksika’da toplam 57 kişi hayatını kaybetti. Sadece New York'ta 25 kişi öldü

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Eyaletleri donduran felaket
Kuzey Amerika’yı etkisi altına alan kar fırtınasının neden olduğu soğuk hava ve trafik kazaları nedeniyle can kaybı artıyor.
ABD ve Kanada’nın ardından Meksika’da da aşırı soğuklar nedeniyle can kaybı yaşandı.
Meksika’nın kuzey ve doğu bölgeleri ile Meksika Vadisi’nde sıcaklık eksi 15 dereceye kadar düşerken, 23 Aralık’tan bu yana soğuk havalar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Başkent Mexico City ve Meksika eyaletinin yer aldığı Meksika Vadisi’nde dünden bu yana dolu yağışı ve yüksek bölgelerde kar yağışı görülüyor. Bölgede yer alan Naucalpan şehrinde sokakta yaşayan 1 kişinin soğuktan öldüğü belirtildi.
Ülkenin kuzeyindeki Tamaulipas eyaletinde ise şu ana kadar 2 kişinin soğuk hava nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Geçtiğimiz cuma gününden bu yana Kuzey Amerika’yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası sonrası ABD ve Kanada’da hava sıcaklığı eksi 43 dereceye kadar düşerken, ABD’de en az 50, Kanada’da ise 4 kişinin aşırı soğuklar ve trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Kar fırtınasından en çok etkilenen New York’un Erie ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
 
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