Evin içinde kaybolan 3 yaşındaki kızını her yerde aradı! Çamaşır makinesine bakınca dehşeti yaşadı

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Evin içinde kaybolan 3 yaşındaki kızı ailesi her yerde aramaya başladı. İsmi açıklanmayan küçük kız ise oyun oynamak için çamaşır makinesine girdi. Ailesinin çamaşır makinesinin içinde bulup çıkarttığı küçük kızın nefessiz kalarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa’nın Paris şehrinde 3 yaşındaki bir kız çocuğunun oyun oynamak için girdiği çamaşır makinesinin içinde nefessiz kalarak hayatını kaybetmesi ülke gündemine yerleşti. Le Parisien gazetesinde yer alan habere göre, aile akşam yemeğini yediği sırada küçük kız evin içinde kendi halinde oynuyordu. Banyodan gelen sesler üzerine koşarak kızlarına bakmak isteyen anne ve baba, çamaşır makinesinin içinde olduğunu fark etti. Büyük bir panikle çamaşır makinesinin içinden kızlarını çıkartarak hastaneye götürdüler ancak tüm müdahalelere rağmen 3 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti.

KAPISI OTOMATİK OLARAK KİLİTLENDİ

Yerel basında çıkan haberlerde olay sırasında makinenin çalışmadığı ancak küçük kızın içine girmesinden sonra otomatik olarak kapısının kilitlendiği ifade edildi. Küçük kız makinenin içinden çıkamazken nefessiz kalması sonucunda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

