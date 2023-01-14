banner875
banner885
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan büstlerle ilgili açıklama… “Maksadını aşar nitelikteki yorumları üzülerek takip etmekteyiz”
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan büstlerle ilgili açıklama… “Maksadını aşar nitelikteki yorumları üzülerek takip etmekteyiz”
5 0
Evin içinde kaybolan 3 yaşındaki kızını her yerde aradı! Çamaşır makinesine bakınca dehşeti yaşadı
Evin içinde kaybolan 3 yaşındaki kızını her yerde aradı! Çamaşır makinesine bakınca dehşeti yaşadı
104 0
 
Aslan evinde dört dörtlük
Aslan evinde dört dörtlük
15 0
Ülke genelinde bugün de birer saatlik dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak
Ülke genelinde bugün de birer saatlik dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak
35 0
Kanada’da eski bir yatılı kilise okulu alanında 2 bin yeni kalıntı bulundu
Kanada’da eski bir yatılı kilise okulu alanında 2 bin yeni kalıntı bulundu
23 0
Efsanevi müzisyen Elvis Presley'in tek çocuğu Lisa Marie 54 yaşında öldü
Efsanevi müzisyen Elvis Presley'in tek çocuğu Lisa Marie 54 yaşında öldü
49 0
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Alayköy sanayi bölgesini ziyaret etti
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Alayköy sanayi bölgesini ziyaret etti
25 0
banner878

Evin içinde kaybolan 3 yaşındaki kızını her yerde aradı! Çamaşır makinesine bakınca dehşeti yaşadı

banner476

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Evin içinde kaybolan 3 yaşındaki kızı ailesi her yerde aramaya başladı. İsmi açıklanmayan küçük kız ise oyun oynamak için çamaşır makinesine girdi. Ailesinin çamaşır makinesinin içinde bulup çıkarttığı küçük kızın nefessiz kalarak hayatını kaybettiği bildirildi.

banner825
Evin içinde kaybolan 3 yaşındaki kızını her yerde aradı! Çamaşır makinesine bakınca dehşeti yaşadı

Fransa’nın Paris şehrinde 3 yaşındaki bir kız çocuğunun oyun oynamak için girdiği çamaşır makinesinin içinde nefessiz kalarak hayatını kaybetmesi ülke gündemine yerleşti. Le Parisien gazetesinde yer alan habere göre, aile akşam yemeğini yediği sırada küçük kız evin içinde kendi halinde oynuyordu. Banyodan gelen sesler üzerine koşarak kızlarına bakmak isteyen anne ve baba, çamaşır makinesinin içinde olduğunu fark etti. Büyük bir panikle çamaşır makinesinin içinden kızlarını çıkartarak hastaneye götürdüler ancak tüm müdahalelere rağmen 3 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti.

KAPISI OTOMATİK OLARAK KİLİTLENDİ

Yerel basında çıkan haberlerde olay sırasında makinenin çalışmadığı ancak küçük kızın içine girmesinden sonra otomatik olarak kapısının kilitlendiği ifade edildi. Küçük kız makinenin içinden çıkamazken nefessiz kalması sonucunda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.