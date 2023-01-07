Eve giren hırsızlar eşyaları taşımak için polisi aradı

ABD'de hırsızlar, girdikleri evde çaldıkları eşyaları taşımaları için polisi aradı. Eve giden polis ekipleri, hırsızları suçüstü yakaladı.

Florida eyaletindeki Polk County Şerif Bürosu, 911 çağrısının 31 Aralık'ta yapıldığını bildirdi. Yetkililer gelen çağrıya rağmen kimsenin konuşmaması üzerine aramanın yapıldığı eve gitti.

Polis ekipleri ilk başta evde kimsenin olmadığını düşünse de kapının kilitli olmaması sebebiyle içeri girdi ve iki şüpheliyle karşılaştı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Polk County polisi, aynı gün bir dükkanda hırsızlık yapıldığını da bildirdi. Evdeki Martin adlı erkek şüphelinin, dükkandaki güvenlik kamerasıyla tespit edilen suçlu olduğu görüldü.

Liz adlı kadın şüpheli, yapılan sorguda evde çaldıkları eşyaların taşınmasına yardım etmeleri için kolluk kuvvetlerini aradığını söyledi. Yetkililer ikilinin New York'a gitmek istediğini ve polisin kendilerini havalimanına bırakmalarını istediğini de söyledi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Polis ekipleri eşyalarını taşımalarına yardım etti ve onları arabayla götürdü. Ancak havalimanına değil, Polk County Hapishanesi'ne. Polk County Hapishanesi zaten New York'tan çok daha iyi."

