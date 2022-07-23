"Evcil hayvan sahibi olmak İran'da 'hapse girme nedeni olabilir'

İran'da parlamentoya gelen bir yasa tasarısı, kedi ve köpekler dahil evcil hayvan sahibi olmaya sert kısıtlamalar getirilmesini içeriyor







İran'da parlamentoya gelen bir yasa tasarısı, kedi ve köpekler dahil evcil hayvan sahibi olmaya sert kısıtlamalar getirilmesini içeriyor. Başkent Tahran sakinleri için sokakta köpek gezdirmek ise çoktan "cesaret işi" olmuş durumda.

"Masum ve güzel gözleriyle bana bakıyor. Dışarı çıkarmamı istiyor, fakat buna cesaret edemiyorum. Yakalanabiliriz."

Tahran'dan bir köpek sahibi Mahsa, evcil hayvan sahiplerine yönelik gözaltılara ve hayvanlara el konulması vakalarına değiniyor.

İran'ın başkentinde polis, şehrin parklarında köpek gezdirmenin "suç" olduğunu duyurdu.

Bu yasak, "kamu güvenliğini sağlama" tedbiri olarak açıklanıyor.

Buna paralel olarak, aylar süren tartışmaların ardından, İran parlamentosu aynı yönde bir yasa tasarısını onaylamaya hazırlanıyor: 'Hayvanlara karşı kamusal hakların korunması' adı altında evcil hayvan sahipliğinin tamamen kısıtlanması gündemde.

CEZALAR

Yeni sunulan yasa tasarısına göre, evcil hayvan sahibi olmak ancak özel bir komitenin vereceği izinle mümkün olacak. Hayvanların "ithal edilmesi, satılması ve alınması, taşınması ve tutulması" ise en az 800 dolardan başlayan cezalara tabi olacak. Bu kapsamdaki hayvanlar arasında, kediler, köpekler, kaplumbağalar ve tavşanlar da var.

İran Veterinerler Birliği Başkanı Dr. Payam Mohebi, yasaya açıktan karşı çıkan isimlerden. BBC'ye yaptığı açıklamada, "Tartışmalar on yıl önce bir grup milletvekilinin tüm köpekleri kısırlaştırıp onları hayvanat bahçelerine vermek ya da çöllere bırakmak yönünde bir yasa hazırlamalarıyla başladı" diyor.

Dr. Mohebi, "Yıllar içinde birkaç kez bunu değiştirdiler, köpek sahiplerine 'dayak cezası' bile önerildi. Ancak plan işe yaramadı" diye anlatıyor.

