Etna yanardağı yine patladı

Sicilya'daki Avrupa'nın aktif volkanı Etna yanardağından kırmızı sıcak lavlar püskürdü.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Avrupa’nın en aktif yanardağı Etna Dağı, Fornazzo köyünden görüldüğü gibi patlamaya devam ederken, büyük kırmızı sıcak lav akıntıları gece gökyüzüne fırlıyor.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından 17 Şubat tarihinde yapılan açıklamada, yanardağın yerel saatle 16.00 sıralarında faaliyete geçtiği ve yaklaşık 1 kilometre yüksekliğe lav püskürttüğü aktarılmıştı. Etna ardından üst üste 4 gün lav püskürttü.

3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı bundan önce de 19 Ocak tarihinde faaliyete geçmişti. İşte Reuters’tan geçilen Etna’dan görüntüleri: