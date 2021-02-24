banner583
banner590
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
2 0
Bayern Munih, İtalya’da coştu
Bayern Munih, İtalya’da coştu
19 0
 
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
18 0
Elis finallerde
Elis finallerde
31 0
Teksas'ta hayat felç oldu
Teksas'ta hayat felç oldu
24 0
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
101 0
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
43 0
banner529
banner570

Etna yanardağı yine patladı

banner476

Sicilya'daki Avrupa'nın aktif volkanı Etna yanardağından kırmızı sıcak lavlar püskürdü.

Etna yanardağı yine patladı

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Avrupa’nın en aktif yanardağı Etna Dağı, Fornazzo köyünden görüldüğü gibi patlamaya devam ederken, büyük kırmızı sıcak lav akıntıları gece gökyüzüne fırlıyor.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından 17 Şubat tarihinde yapılan açıklamada, yanardağın yerel saatle 16.00 sıralarında faaliyete geçtiği ve yaklaşık 1 kilometre yüksekliğe lav püskürttüğü aktarılmıştı. Etna  ardından üst üste 4 gün lav püskürttü.
3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı bundan önce de 19 Ocak tarihinde faaliyete geçmişti. İşte Reuters’tan geçilen Etna’dan görüntüleri:

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.