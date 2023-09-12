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Etiyopya 2016'ya giriyor

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Kendine has takvim kullanan Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, bugün 2016 yılına girmeye hazırlanıyor.

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Etiyopya 2016'ya giriyor
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Her yıl yeni yılı 11 ya da 12 Eylül'de karşılayan 120 milyon nüfuslu ülke, bugün 2016 yılına girecek.

Ülkedeki tüm resmi kurumlar, bugün yılbaşı tatili yapacak.

Başbakan Abiy Ahmed, tebrik mesajında, geçen yıl çok sayıda zorluğun üstesinden geldiklerini belirterek, yeni yılda tüm Etiyopyalılara mutluluk diledi.

Hükümet, ülkenin en büyük ekonomik projelerinden biri olan Hedasi Barajı'nın tamamen doldurulmasını da bu yıl yeni yılın başlangıcına denk getirdi.

"Enkutataş" olarak anılan yılın ilk günü, yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başı olarak kabul ediliyor.

7 YIL 8 AY GERİDEN GELİYOR

Miladi takvime göre, yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden gelen ve Güneş esaslı olan  takvimi, dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor.

Farklı bir saat sistemi de kullanan Etiyopya’da gün saat 00.00’da değil 06.00’da başlıyor. Bir gün 12 saatlik iki farklı bölümden oluşurken, ilk saat dilimi saat 06.00’da, ikinci dilim ise saat 18.00’de başlıyor.

Etiyopya takviminde 12 ay 30 günden oluşurken, takvimde 12’nci aydan sonra 5 ila 6 günlük 13’üncü ay bulunuyor. Bu takvime göre, yeni yıla 11 veya 12 Eylül'de giriliyor.


 
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