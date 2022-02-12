Esrarlı kekleri ‘yanlışlıkla’ yiyen postacıya sonra soruşturma açıldı

Birleşik Krallık’ta esrarlı kek yedikten sonra gönderi dağıtmak için sokağa çıkan postacının sendeleyerek yürüdüğü anlar videoya kaydedildi



Birleşik Krallık posta servisi Royal Mail, ülkenin başkenti Londra’da bir postacının esrarlı kek yedikten sonra gönderi dağıtmak için sokakta dolaştığı esnada çekilen videosunun viral olması sonucu soruşturma başlattığını duyurdu.

Söz konusu soruşturmaya neden olan ise videonun içeriğinde yer alan postacının görev başındayken bilincinin esrardan kaynaklı olarak yerinde olmaması gösterildi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, internette erişime engellenen videoda postacının bir caddede sendeleyerek yürüdüğü görülüyor.

Söz konusu videoda, bir kutu esrarlı kekin sosyal medya paylaşım sitesi Instagram üzerinden satış yapan ‘Dank Bakery’ adlı profilden sipariş edildiği ve gönderinin teslim edilmesi gereken adreste kimsenin bulunmaması nedeniyle teslim edilemediği belirtildi.

Paylaşımdan kaldırılan videonun açıklamasında ise Clapham bölgesinde görevli postacının bir kutu esrarlı kekin neredeyse tamamını ‘yanlışlıkla’ yediği ifade edildi. Böylece 1 ay boyunca teslim alınmayan gönderi, postacı tarafından ‘tüketildi’.

Daily Mail’e göre, videoda el arabasına doğru ilerlemeye çalışan postacının sendelediğinin görüldüğü ve arkadan ‘kafan gerçekten çok iyi’ sesinin geldiği aktarıldı.

Video metninde postacının tam dört dilim kek yediği belirtildi.

Söz konusu yanlışlıkla tüketilen esrarlı kekler ve viral video için Royal Mail sözcüsü, ‘daha fazla önlem alınması gerekip gerekmediğini’ saptamak için bir soruşturma başlatıldığını söyledi.

Royal Mail sözcüsü çalışanlardan her zaman ‘yüksek’ standartlar beklediklerinin de altını çizdi.

