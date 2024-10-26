Eski sevgiliden intikam için 70 kilo verdi

Mutsuz ilişkisi yüzünden 146 kiloya kadar çıkan Californiyalı kadın, sevgilisinden ayrıldıktan sonra nasıl 70 kilo verdiğini anlattı.

Arkadaşları gece kulüplerinde dansa davet edilirken, kendisi bir kenarda kalıyordu. Kiloyu nedeniyle okulda ve sosyal hayatında hep "zorbalığa" maruz kaldı. Los Angeles'ta yaşayan 33 yaşındaki Josie Varela için son darbe erkek arkadaşından geldi. İlişkisi boyunca horlanan genç kadın, ayrıldığında mutsuzluğun da etkisiyle artık 146 kilo olmuştu ve 4XL beden giyiyordu. Günde dört kez fast food zincirlerinden en büyük menülerden sipariş ettiğini söyleyen kadın, "İlişkimde yemek yemeyi bir rahatlama mekanizması olarak kullanırdım. Yemek benim için uyuşturucu gibiydi. İlişkiden sonra kalbim o kadar kırıldı ki, intikam motivasyonuyla kilo vermeye başladım" diyor.

"ORTA YOLU BULDUM"

Josie Varela, "Başlangıçta intikam bedeniydi, ama daha sonralı bunun sağlığım için önemini fark ettim" şeklinde konuşurken, hikayesini şöyle anlatıyor. "Kas kazanmak için her gün spor salonuna gidiyordum, sonra Covid vurduğunda koşuya ve bisiklete binmeye başladım. Şimdi 80 kiloyum ama iyi bir orta yol buldum; aktif olmaktan hoşlanıyorum, sağlıklıyım ve sevdiğim yemeği yiyorum.'

Josie'nin önceki diyeti:

Kahvaltı: İki sosisli, iki kızarmış patates, büyük boy kahve ve kurabiyeler

Öğle yemeği: İki cheeseburger, tavuk nugget, kola

Akşam yemeği: Meksika fasulyesi, patates kızartması ve altı tortilla

Atıştırmalıklar: Dondurma, cips, tatlılar, kurabiyeler

Josie'nin şu anki diyeti

Kahvaltı: Avokado, haşlanmış yumurta ve kuşkonmaz

Öğle yemeği: Hindi, mantar, brokoli ve pirinç keki veya salata veya sebzeli sandviç

Akşam yemeği: Izgara tavuk, esmer pirinç, ızgara kabak ve yeşillikler

Atıştırmalıklar: Kuru meyve, badem, yoğurt