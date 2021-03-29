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Eski askerden kediye komando eğitimi

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Eski askerden kediye komando eğitimi
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Çin'de eski bir asker türlü numaralar yapabilmesi için kedisini eğitti.
Kedisiyle çektiği videolar izlenme rekorları kırarken kedisine eziyet ettiği yönünde eleştiriler de alıyor.
 
 
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