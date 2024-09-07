Eşini otel odasında yakaladı. Ama odada hiç beklemediği birini daha buldu

Birden fazla defa ihanete uğradığını öğrenince dünyası başına yıkıldı ve hızla boşanma davası açmaya karar verdi. Eşini sevgilisiyle yakalamak için otel adasına girdiğinde ise odada hiç beklemediği birini daha buldu

Çin 'in Wenzhou şehrinden bir adamın boşanma aşamasında olduğu eşini sevgilisiyle yakalamak için arkadaşlarıyla otel odasına girdiği anlar sosyal medyaya hızla viral oldu. Yaşananların sosyal medyada yankı bulmasıyla olayın perde arkası da gün yüzüne çıktı.

BEKLENMEDİK BİRİNİ DAHA BULDU

Her şey, adamın ve arkadaşlarının odaya girmesi ve eşini sevgilisiyle kucaklaşırken bulmasıyla başladı. Ancak adamı daha çok şaşırtan şey, yaklaşık 5-6 yaşlarında olan kızını odada oyuncaklarla oynarken bulması oldu.

Adam, herkesin içinde eşini ve sevgilisini sorgulamaya başladı ayrıca kafası karışmış gibi görünüyordu. Tartışma bir türlü yatışmayınca sonunda bir otel çalışanı araya girerek arabuluculuk yapmak zorunda kaldı.

PERDE ARKASI SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Olayın sosyal medyada büyük yankı bulmasından sonra çift hakkındaki bilgiler ülkenin sosyal medya kanallarında hızla yayılmaya başladı. Buna göre, öfkeli koca daha önce birden fazla kez ihanete uğraşmıştı.

İlk başta ihanete dair söylentilere inanmasa da, bir arkadaşı eşinin başka bir adamla görüştüğünü gözler önüne seren fotoğraflarını kanıt olarak gösterince acı gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı.

İhanetin acısıyla sarsılan adam derhal boşanma davası açtı. Mahkemenin boşanma kararını beklerken, eşi sevgilisiyle ilişkisini sürdürdü. Küçük kızın ikili arasındaki bu hassas tartışmaya şahit olması ise, ülkenin sosyal medya kanallarında büyük eleştiriye yol açtı.