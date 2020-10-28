Ermenistan yine sivilleri vurdu

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 21 sivil hayatını kaybetti, 40 yaralı var.

Ermenistan topraklarından atılan bomba, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın dışındaki Berde kent merkezine isabet etti.Ermenistan silahlı güçlerinin, vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeyi vurması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.Saldırıda, kent merkezindeki caddede park halinde bulunan 3 araç tamamen yandı, iş yerleriyle alt yapılar hasar aldı.Ermenistan'ın saldırısından bir aile ise şans eseri kurtuldu.