Ermenistan'da ilk sonuçlar

Ermenistan, Azerbaycan karşısında aldığı askeri yenilginin ardından dün erken seçime gitti.

Ülkede resmi olmayan ilk sonuçlara göre Başbakan Nikol Paşinyan'ın partisi oyların yüzde 53.92'isini aldı.

Böylece oyların çoğunu alan Sivil Sözleşme Partisi yeniden sandıktan galip çıktı.

Ancak Paşinyan’ın partisi 0,08 farkla yüzde 54’e ulaşamayarak hükümeti tek başına kurma şansı elde edemedi.

Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın liderliğini yürüttüğü “Ermenistan İttifakı” ise oyların yüzde 21,1’ini alarak ikinci oldu.

Oyların yüzde 5,23’ünü alan ve eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Serj Sarkisyan’ın desteklediği "Onurum Var İttifakı" barajı aşarak parlamentoya giren bir diğer parti oldu.

PAŞİNYAN'DAN ZAFER KONUŞMASI

Sandıkların henüz dörtte biri açılmışken Başbakan Nikol Paşinyan Facebook hesabından yaptığı canlı yayınla zafer konuşması gerçekleştirdi.

Lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi’nin oyların çoğunluğunu aldığın belirten Paşinyan, "Sivil Sözleşme Partisi'nin parlamentoda çoğunluğu kazandığı şimdiden belli. Henüz oylar tam sayılmadı. Ancak ikna edici bir çoğunluğa sahip olacağız" dedi.



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Ulusal ve sosyal uyumu yeniden sağlamanın vaktinin geldiğini söyleyen Paşinyan, "Ermenistan halkı üç yılda ikinci devrimi gerçekleştirdi. Bu sefer 'kadife' yerine 'çelik' devrim gerçekleştirdi' açıklamasında bulundu.



Ayrıca Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği ile iş birliğini genişletmeye niyeti olduğunu kaydetti.

KOÇARYAN'IN PARTİSİ SEÇİM SONUÇLARINI TANIMIYOR



Koçaryan’ın partisi Ermenistan İttifakı’ndan yapılan yazılı açıklamada, seçim sonuçlarının şimdilik tanınmayacağı belirtilerek, “Muhalefetin kalabalık mitingleri ve iktidarın az kişiyle yapılan etkinlikleri tamamen farklı duygulara işaret ediyor. Sandık merkezlerinden organize ve planlı sahtekarlıklara işaret eden yüzlerce sinyal ise güven eksikliğinin başlıca işaretidir." denildi.