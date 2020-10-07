Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması

Paşinyan, "Azerbaycan liderliğinin son 15 yıldır kavgacı söylemleri teşvik ettiği doğru olsa da, şimdi bir savaş başlatma kararı Türkiye'nin tam desteğiyle gerçekleşti" dedi ve ekledi:

"Türkiye'nin aktif katılımı olmasaydı bu savaş başlamazdı."

Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor.

Bölgede 1991 yılında 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' ilan edildi. Ancak burayı uluslararası alanda Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı.

AFP röportajın Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki hükümet binasında yer alan şatafatlı bir odada gerçekleştiğini yazdı.

'TÜRKİYE ERMENİ SOYKIRIMINA DEVAM ETMEK İÇİN DÖNDÜ'

Türkiye'nin Dağlık Karabağ çatışmasına dahil olduğunu ve bunu "Ermeni soykırımı politikasının bir parçası" olarak yaptığını savunan Paşinyan, "Türkiye Güney Kafkasya'ya Ermeni soykırımına devam etmek için döndü" dedi.