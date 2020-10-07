Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği röportajda, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların Türkiye'nin "aktif katılımı" olmasaydı başlamayacağını iddia etti.

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması

Paşinyan, "Azerbaycan liderliğinin son 15 yıldır kavgacı söylemleri teşvik ettiği doğru olsa da, şimdi bir savaş başlatma kararı Türkiye'nin tam desteğiyle gerçekleşti" dedi ve ekledi:

"Türkiye'nin aktif katılımı olmasaydı bu savaş başlamazdı."

Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor.

Bölgede 1991 yılında 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' ilan edildi. Ancak burayı uluslararası alanda Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı.

AFP röportajın Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki hükümet binasında yer alan şatafatlı bir odada gerçekleştiğini yazdı.

'TÜRKİYE ERMENİ SOYKIRIMINA DEVAM ETMEK İÇİN DÖNDÜ'

Türkiye'nin Dağlık Karabağ çatışmasına dahil olduğunu ve bunu "Ermeni soykırımı politikasının bir parçası" olarak yaptığını savunan Paşinyan, "Türkiye Güney Kafkasya'ya Ermeni soykırımına devam etmek için döndü" dedi.

Paşinyan, Ermenistan'ın Türkiye'nin genişlemesindeki "son engel" olduğunu da öne sürdü.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 17. yüzyılda Viyana'yı kuşatmasına gönderme yapan Paşinyan, Avrupa'nın bu durumu doğru bir şekilde adlandıramaması halinde Türk güçlerini Viyana'nın dışında görebileceğini söyledi.

"RUSYA SAVAŞA DAHİL OLABİLİR"

Çatışmaların kötüleşerek Ermenistan'ın kendi topraklarına doğrudan bir saldırıyla sonuçlanması ihtimaline ilişkin bir soruyu Paşinyan, Rusya'nın ikili askeri anlaşmalar gereğince yardımına koşacağını söyleyerek yanıtladı:

"Ermenistan toparklarına yönelik bir güvenlik tehdidi olursa, Rusya'nın katılımı anlaşmamızın çerçevesine tabi olacaktır. Rusya'nın anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerine uyacağına inanıyorum."

Paşinyan, Avrupalı liderler ve uluslararası toplumdan beklentileri hakkında ise, "Bu terörist operasyona verilecek en iyi yanıt, Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığıdır" dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalar 10 gün önce başladı ve AFP'nin teyitli verilerine göre 286 kişi hayatını kaybetti. Haber ajansı, gerçek ölü sayısının teyitli can kaybından yüksek olmasının muhtemel olduğunu yazıyor.

"ERMENİSTAN TAVİZ VERMEYE HAZIR"

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan Azerbaycan da aynı adımı atmaya hazırsa Ermenistan'ın Dağlık Karabağ konusunda taviz vermeye hazır olduğunu söyledi.

Pashinyan'ın açıklaması TASS haber ajansında dün akşam yayımlandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 5 Ekim'de yaptığı açıklamada Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ ve çevresindeki Azerbaycan topraklarından çekilme takvimi oluşturmasını talep etmiş ve çatışmaların takvim açıklanana
kadar süreceğini söylemişti.

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