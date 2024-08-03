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Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın gardiyana, müebbet hapis istendi

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Londra’daki Wandsworth Cezaevi’nde çalışan Linda De Sousa Abreu, bir mahkumla cinsel ilişkiye girerken görüntülendi. Savcılar, Abreu’nun lüks eşya hırsızı mahkum Linton Weirich ile bilerek cinsel içerikli görüntüler çektiğini iddia etti. Abreu, görevi kötüye kullanma suçunu kabul etti ve şartlı tahliye edildi. Evli ve çocuklu olan Abreu, Madrid’e kaçmaya çalışırken yakalandı

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Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın gardiyana, müebbet hapis istendi
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İngiliz kadın cezaevi görevlisi Linda De Sousa Abreu (30), Londra’daki Wandsworth Cezaevi’nde bir mahkumla cinsel ilişkiye girerken görüntülendi vekötüye kullanma suçunu kabul etti.
BBC’nin haberine göre, 27 Haziran’da gerçekleşen olay başka bir mahkum tarafından kaydedilmiş ve sosyal medyada yayılmıştır. Savcılar, cinsel içerikli görüntülerin satıldığı internet sayfası hesabı olan Abreu’nun, lüks eşya hırsızlığından tutuklu Linton Weirich ile çekilen müstehcen videoya bilerek çektiğini belirtti.
Savcı Tetteh Turkson, “De Sousa açıkça istekli bir şekilde mahkumla ilişkiye girdiğini ve sorumluluktan kaçabileceğini düşündü. Bu, halkın güveninin şok edici bir ihlaldi,” dedi.
Abreu, maksimum cezası müebbet hapis olan kamu görevinde görevi kötüye kullanma suçlamasını kabul etti. Şartlı kefaletle serbest bırakıldı ve 7 Kasım’da tekrar mahkemeye çıkacak.
Evli ve çocuk sahibi olan Abreu, polis soruşturması sonucunda tutuklanmıştı. Portekiz pasaportu sahibi olan kadın, işverenlerine işe dönmeyeceğini söyledikten sonra Madrid’e kaçmaya çalışırken Heathrow Havalimanı’nda yakalandı.
 
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